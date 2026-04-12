Neusiedl am See und Mattersburg: 100 Jahre Stadt

Neusiedl am See hat die Stadterhebung gefeiert, die sich zum 100. Mal jährte. Festsitzung im Rathaus, Gala in der Mittelschule – für Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) stand das Jubiläum für Entwicklung und Anspruch, auf dem aufzubauen, was geschaffen wurde. Seit 1926 hat sich die Stadt Schritt für Schritt zum Zentrum für Bildung, Wirtschaft und Tourismus entwickelt.