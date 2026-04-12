Neusiedl am See und Mattersburg: 100 Jahre Stadt

Mit Festsitzung, Gala und jeder Menge Glückwünschen wurde in Neusiedl am See groß gefeiert. In Mattersburg lockte ein Kirtag jede Menge Gäste an.
Neusiedl am See hat die Stadterhebung gefeiert, die sich zum 100. Mal jährte. Festsitzung im Rathaus, Gala in der Mittelschule – für Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) stand das Jubiläum für Entwicklung und Anspruch, auf dem aufzubauen, was geschaffen wurde. Seit 1926 hat sich die Stadt Schritt für Schritt zum Zentrum für Bildung, Wirtschaft und Tourismus entwickelt.
Besonderes Engagement
„Es sind die Menschen, die diese Stadt ausmachen“, sagt Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Dass diese Entwicklung nicht von selbst gekommen ist, sondern vom Engagement über Generationen hinweg getragen wurde, betonte auch Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf (SPÖ).
Beim Baden, Segeln oder beim Diskutieren, ob das Wasser heute wärmer ist als gestern, präge der See das Leben vor Ort, sprach LH-Stv. Anja Haider-Wallner (Grüne) vom „besonderen Charme.“ Im Zuge der Feierlichkeiten wurde zudem ein neuer Stadtführer präsentiert, Musiker Ferry Janoska erhielt den Ehrenring und Johann Lunzer wurde zu seinem 100. Geburtstag geehrt.
Vom Kirtag bis zum Frühschoppen
Zwei Tage lang wurde in Mattersburg im Rahmen von „100 Jahre Stadterhebung“ gefeiert. Nach dem Kirtag am Samstag, samt anschließender Feier bis in die Nachtstunden, gab es gestern einen Frühschoppen.
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