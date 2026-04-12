Liebes-Aus Drama: Cora Schumacher wieder Single

Bei Cora Schumacher überschlagen sich aktuell die Ereignisse: Die Reality-TV-Bekanntheit ist jetzt doch wieder Single – und kurz nach dem Liebes-Aus kommen brisante Details über ihren Ex-Freund ans Licht.
Die Beziehung zu dem US-Amerikaner ist nun wieder vorbei. „Steven und ich sind kein Paar mehr. Ich habe die Beziehung beendet“, erklärte sie gegenüber BILD. Besonders bitter: Sie habe sich laut eigenen Aussagen manipuliert gefühlt und spricht davon, dass er „nicht der Mann war, der er vorgab zu sein“.
Dunkle Vergangenheit
Doch jetzt wird es noch heftiger: Recherchen von der BILD und Aussagen aus seinem Umfeld sollen eine dunkle Vergangenheit des 44-Jährigen offenlegen. So ist unter anderem von einem vorgetäuschten Tod, Brandstiftung und einer Flucht nach einem Autounfall die Rede. Auch soll er eine Ex-Freundin mit einer Waffe bedroht haben.
Für Cora ein harter Schlag. Besonders bitter: Angeblich führte ihr Ex ein Doppelleben, war noch verheiratet und hatte parallel Kontakt zu anderen Frauen.
Nummer blockiert
Inzwischen hat die 49-Jährige einen klaren Schlussstrich gezogen. Sie blockierte seine Nummer und versucht, das Ganze hinter sich zu lassen. Trotzdem zeigt sie sich emotional – sie habe lange gehofft, gemeinsam mit ihm in eine bessere Zukunft starten zu können. Jetzt steht für sie fest: Neustart ohne ihn.
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