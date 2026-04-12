Liebes-Aus Drama: Cora Schumacher wieder Single

Die Beziehung zu dem US-Amerikaner ist nun wieder vorbei. „Steven und ich sind kein Paar mehr. Ich habe die Beziehung beendet“, erklärte sie gegenüber BILD. Besonders bitter: Sie habe sich laut eigenen Aussagen manipuliert gefühlt und spricht davon, dass er „nicht der Mann war, der er vorgab zu sein“.