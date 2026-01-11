Cora Schumacher zeigt sich verliebt mit neuem Mann

Neuer Mann an Coras Seite?

Mit poetischen Zeilen und einem innigen Foto deutet Cora Schumacher an, dass sie erneut vergeben ist. An der Seite eines Mannes, der sie eng umarmt, wirkt sie entspannt, gelöst und sichtbar glücklich. Ihre Worte lassen kaum Zweifel daran, wie viel ihr dieser Mensch bedeutet: „Er gibt mir Frieden, er gibt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist die Bibel neben meinem Bett, das T-Shirt, das ich trage, der Ohrwurm, der bleibt. Er ist solide, stabil und er ist wirklich einer der Guten.“