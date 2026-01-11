Cora Schumacher zeigt sich verliebt mit neuem Mann

Cora Schumacher scheint wieder glücklich zu sein – und das ganz offen. Nach Jahren voller persönlicher Rückschläge und öffentlicher Turbulenzen sendet die 47-Jährige nun ein deutliches Signal: In ihrem Leben gibt es offenbar wieder Liebe, Hoffnung und Halt.
Ein emotionales Instagram-Posting inklusive Pärchenfoto sorgt aktuell für große Aufmerksamkeit und jeder Menge Spekulationen über den Beau an ihrer Seite.
Neuer Mann an Coras Seite?
Mit poetischen Zeilen und einem innigen Foto deutet Cora Schumacher an, dass sie erneut vergeben ist. An der Seite eines Mannes, der sie eng umarmt, wirkt sie entspannt, gelöst und sichtbar glücklich. Ihre Worte lassen kaum Zweifel daran, wie viel ihr dieser Mensch bedeutet: „Er gibt mir Frieden, er gibt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist die Bibel neben meinem Bett, das T-Shirt, das ich trage, der Ohrwurm, der bleibt. Er ist solide, stabil und er ist wirklich einer der Guten.“
Die Botschaft liest sich wie ein Liebesbekenntnis und hebt sich deutlich von früheren, eher zurückhaltenden Aussagen über ihr Privatleben ab. Für viele Fans ist klar: Das ist mehr als eine flüchtige Bekanntschaft.
Offiziell hat Cora Schumacher ihre neue Beziehung freilich nicht bestätigt, doch ihr jüngstes Posting lässt kaum Zweifel: Zwischen ihr und dem US-Amerikaner Steven Bo Bekendam scheint eine große Vertrautheit zu bestehen. Auf Instagram präsentiert er sich beim Rugby und bei Radrennen, zudem deutet vieles darauf hin, dass er als Model arbeitet.
Nach schweren Jahren endlich wieder Leichtigkeit
Cora Schumacher blickt auf bewegte Zeiten zurück. Bekannt wurde sie durch ihre Ehe mit Formel-1-Star Ralf Schumacher, mit dem sie von 2001 bis 2015 verheiratet war und einen gemeinsamen Sohn hat. Die Trennung leitete für sie eine Phase ein, die von Selbstzweifeln, emotionalen Verletzungen und öffentlicher Kritik geprägt war.
In Interviews und TV-Formaten sprach Cora offen darüber, wie sehr sie die Vergangenheit belastet habe. Auch das Coming-out ihres Ex-Mannes im Jahr 2024 traf sie unerwartet und emotional – insbesondere, weil sie nach eigenen Aussagen erst über die Medien davon erfuhr. In dieser Zeit suchte sie professionelle Hilfe, um das Erlebte zu verarbeiten.
