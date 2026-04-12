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Alarm am Donaukanal: Alte Sprenggranate gefunden

Wien
12.04.2026 10:12
Diese Granate wurde aus dem Donaukanal „gefischt“.
Diese Granate wurde aus dem Donaukanal „gefischt“.(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein ungewöhnlicher Fund hat am Samstagnachmittag in der Wiener Innenstadt für einen Einsatz gesorgt. Ein sogenannter Magnetfischer zog im Donaukanal plötzlich einen verdächtigen Gegenstand an Land und alarmierte sofort die Polizei.

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Der Bereich rund um die Freda-Meissner-Blau-Promenade wurde daraufhin sofort großräumig abgesperrt. Spezialisten der Wiener Polizei rückten an und konnten rasch Entwarnung geben – zumindest teilweise: Bei dem Fundstück handelte es sich um eine Sprenggranate aus dem Ersten Weltkrieg.

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