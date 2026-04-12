Alarm am Donaukanal: Alte Sprenggranate gefunden

Der Bereich rund um die Freda-Meissner-Blau-Promenade wurde daraufhin sofort großräumig abgesperrt. Spezialisten der Wiener Polizei rückten an und konnten rasch Entwarnung geben – zumindest teilweise: Bei dem Fundstück handelte es sich um eine Sprenggranate aus dem Ersten Weltkrieg.