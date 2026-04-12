Alarm am Donaukanal: Alte Sprenggranate gefunden

Ein ungewöhnlicher Fund hat am Samstagnachmittag in der Wiener Innenstadt für einen Einsatz gesorgt. Ein sogenannter Magnetfischer zog im Donaukanal plötzlich einen verdächtigen Gegenstand an Land und alarmierte sofort die Polizei.
Der Bereich rund um die Freda-Meissner-Blau-Promenade wurde daraufhin sofort großräumig abgesperrt. Spezialisten der Wiener Polizei rückten an und konnten rasch Entwarnung geben – zumindest teilweise: Bei dem Fundstück handelte es sich um eine Sprenggranate aus dem Ersten Weltkrieg.
Keine Verletzten
Auch der Entminungsdienst des Bundesheeres wurde hinzugezogen. Die rund 7,5 Zentimeter große Granate wurde fachgerecht geborgen und sicher abtransportiert. Bei dem Einsatz wurde niemand.
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