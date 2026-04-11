Unfall bei „Wiener Zwergerlbahn“ im Prater

Samstagnachmittag ist es zu einem schweren Unfall bei der beliebten „Zwergerlbahn“ im Wurstelprater gekommen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.
„Aufgrund einer Fehleinschätzung der Fahrzeugführerin“ sei der Zug vor Ende der Fahrt zu schnell gewesen, teilten die Betreiber der Hochschaubahn mit. „Da die Notbremseinrichtung nicht betätigt wurde, entgleiste der erste Waggon.“ Die Fahrzeugführerin war, wie vorgesehen, im zweiten Waggon mitgefahren.
Zwei Frauen im Spital
Zwei Frauen, beide 63 Jahre alt, mussten von der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht werden. Drei weitere Betroffene, zwei 39-jährige Frauen und ein 46-jähriger Mann, erlitten Prellungen und blaue Flecken und wurden noch vor Ort medizinisch versorgt. Kinder seien nicht in den Unfall involviert gewesen.
„Bedauerlicher Zwischenfall“
„Es wird betont, dass es nicht aufgrund eines technischen, sondern menschlichen Versagens zu diesem bedauerlichen Zwischenfall kam“, hieß es, und: „Wir wünschen allen Betroffenen rasche Genesung.“ Der Einsatz wurde mittlerweile wieder beendet. Der Polizei lagen noch keine gesicherten Angaben zur Ursache des Unfalls im Bezirk Leopoldstadt vor.
Ähnlicher Vorfall im Jahr 2024
Das war bei einem anderen Unfall im Prater, der Entgleisung einer Lok der Liliputbahn vor fast genau zwei Jahren, durchaus im Raum gestanden. Hinter dem Unglück vom 7. April 2024 vermuteten die Betreiber einen Sabotageakt durch auf die Gleise gelegte Steine und Metallstücke. Verletzt wurde damals niemand: Nur die Lok kippte um, die Waggons mit den Passagieren blieben aufrecht.
Eine der ältetesten Hochschaubahnen der Welt
Die „Zwergerlbahn“ gilt als eine der ältesten aktiven Hochschaubahnen der Welt, errichtet wurde sie in den Jahren 1948 bis 1950, und als eines der letzten alten Bauwerke im Wiener Wurstelprater.
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