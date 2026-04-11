Unfall bei „Wiener Zwergerlbahn“ im Prater

Ähnlicher Vorfall im Jahr 2024

Das war bei einem anderen Unfall im Prater, der Entgleisung einer Lok der Liliputbahn vor fast genau zwei Jahren, durchaus im Raum gestanden. Hinter dem Unglück vom 7. April 2024 vermuteten die Betreiber einen Sabotageakt durch auf die Gleise gelegte Steine und Metallstücke. Verletzt wurde damals niemand: Nur die Lok kippte um, die Waggons mit den Passagieren blieben aufrecht.