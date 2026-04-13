Ölpumpen im Wald – soll jetzt auch Windpark dazu?

Intensive Nutzung bereits da: Öl, Gas und ein dichtes Wegenetz

„Der Wald wird neben der Forstwirtschaft schon lange für die Erdölförderung genutzt (siehe Grafik oben), viele Ölpumpen seien noch in Betrieb. „Verbunden sind sie durch teils asphaltierte Wege. Das erspart beim Errichten der Windräder, dass man intensive Schneisen in naturnahen Wald ,schlagen’ muss“, argumentiert der Sprecher der Betreiberfirma. Ebenso sei es ein Mythos, dass 40 Räder dazukämen: „Das würde die Stromableitung trotz neuer 110-kV-Leitung ,nicht packen´“, außerdem bräuchte man ein Ja der Gemeinde“.