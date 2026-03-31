Vier Windräder – man fürchtet schon Vervielfachung

„Theoretisch könnte man noch locker 40 Anlagen in der Zone bauen“

Die größte Befürchtung ist, dass in der dortigen, großen Windparkzone theoretisch bis zu 40 Anlagen möglich seien: „Wer glaubt, dass es bei vier Windrädern bleibt, der glaubt auch an den Osterhasen“, war da zu hören. Wolkersdorf hat jedenfalls schon angekündigt, dann eine verbindliche Volksbefragung durchzuführen. Dafür ging es im ebenfalls unweit entfernten Matzen im Gemeinderat ruckzuck: ÖVP und SPÖ winkten gegen die FPÖ eine Flächenumwidmung durch – nun ist aber auch dort ein Bürgerforum im Aufbau.