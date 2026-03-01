Wenn uns die Energiewende über den Kopf wächst

Weinviertler werden sensibler: Über 60% der Windparks in NÖ im Viertel

Ein Grund mehr, weshalb das Info-Event am Freitag über das Zielpublikum, die Groß-Schweinbarther Bürger, hinausschoss und auch Naturschützer zum „Propellerwald im Wald“ ihre Meinungen kundtaten. Die Folge: Verbale Wirbel füllten den Orts-Hofkeller im Bezirk Gänserndorf – heftige Debatten um Vor- und Nachteile des Projekts. Nachdem bei der Info-Veranstaltung zunehmend kritische Fragen bezüglich eines Eingriffs in die Natur laut wurden, meldete sich schließlich der Forstbesitzer persönlich zu Wort: Als Groß-Schweinbarther Anrainer sei sein Ziel das Wohl der Gemeinde und seiner Mitbürger, ermöglicht durch einen extrem niedrigen Strompreis für die Groß-Schweinbarther.