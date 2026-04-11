50 Jahre Erdbeben Friaul: Erinnerung und Neubeginn

Gemeinsam mit der „Krone“ und Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler organisiert Taferner Reisen am 6. Mai eine Erinnerungsfahrt ins ehemalige Erdbebengebiet. Dörfler ist auch Tagliamento-Spezialist.
Ein besonderer Tagesausflug führt mitten in die ehemaligen Erdbebengebiete entlang des Tagliamento. Gemeinsam mit Alt-Landeshauptmann und Friaul-Kenner Gerhard Dörfler geht es am 6. Mai – genau 50 Jahre nach dem verheerenden Erdbeben – zu den historischen Schauplätzen der Katastrophe von 1976, mit Lokalaugenscheinen in Gemona und Venzone.Vom dramatischen Beben bis zum Wiederaufbau Im Fokus stehen nicht nur die dramatischen Ereignisse des 6. Mai 1976 mit knapp 1000 Todesopfern, sondern auch der beeindruckende Wiederaufbau nach dem „Friaul-Modell“.
Aus der Katastrophe entstand neue Stärke
„Es soll gezeigt werden, wie die Region heute mit der Erinnerung lebt – und wie aus der Katastrophe neue Stärke entstand“, sagt Dörfler. Die Route führt auch durch sein persönliches Kraftgebiet entlang des Tagliamento. Von dort eröffnet sich ein Blick auf den Monte San Simeone, eines der Epizentren des Bebens. „Zudem begeben wir uns auf die Spur der Sage rund um den Riesen Orcul, der im Berg schlummern und für das Beben verantwortlich gewesen sein soll.“ Festes Schuhwerk wird daher empfohlen.
„Krone“-Sonderfahrt
Die „Krone“-Sonderfahrt wird über das Feldkirchner Reisebüro Taferner organisiert. Die Plätze sind begrenzt. Buchungsstart ist am kommenden Montag, 13. April, unter der Telefonnummer: 04276/48409.
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