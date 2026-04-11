50 Jahre Erdbeben Friaul: Erinnerung und Neubeginn

Aus der Katastrophe entstand neue Stärke

„Es soll gezeigt werden, wie die Region heute mit der Erinnerung lebt – und wie aus der Katastrophe neue Stärke entstand“, sagt Dörfler. Die Route führt auch durch sein persönliches Kraftgebiet entlang des Tagliamento. Von dort eröffnet sich ein Blick auf den Monte San Simeone, eines der Epizentren des Bebens. „Zudem begeben wir uns auf die Spur der Sage rund um den Riesen Orcul, der im Berg schlummern und für das Beben verantwortlich gewesen sein soll.“ Festes Schuhwerk wird daher empfohlen.

„Krone“-Sonderfahrt

Die „Krone“-Sonderfahrt wird über das Feldkirchner Reisebüro Taferner organisiert. Die Plätze sind begrenzt. Buchungsstart ist am kommenden Montag, 13. April, unter der Telefonnummer: 04276/48409.