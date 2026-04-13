Blühende Kunstwerke: Nachwuchs ausgezeichnet

Die beste Nachwuchs-Floristin der Stadt wurde vor wenigen Tagen beim Wiener Jugendcup der Floristen gekürt: Anna Rieger setzte sich gegen 22 weitere Jungtalente durch.
Große Bühne für den floralen Nachwuchs: Am 8. April stellten sich 22 angehende Floristen den anspruchsvollen Aufgabenstellungen beim Wiener Jugendcup der Floristen und zeigten die Vielfalt und Qualität des Handwerks.
„Floristik lebt von handwerklichem Können, Kreativität und Leidenschaft. Unsere Jungfachkräfte beweisen beim Lehrlingswettbewerb eindrucksvoll, dass sie all dies in sich vereinen“, sagt Herbert Eipeldauer, Innungsmeister der Wiener Gärtner und Floristen.
Die Teilnehmer maßen sich in den Kategorien „gebundener Strauß“, „Brautstrauß“, „Gefäßfüllung“ und „Trauerkranz“. Bewertet wurden handwerkliche Präzision, Technik, Farbgestaltung, Kreativität und Präsentation. Alle arbeiteten mit identischem Material und einheitlichen Gefäßen, um die individuelle Gestaltung bestmöglich sichtbar zu machen.
Sicheres Stilgefühl
Durchsetzen konnte sich schließlich Anna Rieger, die die Jury mit handwerklicher Präzision, sicherem Stilgefühl und kreativer Umsetzung überzeugte. „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und danke allen, die mich auf meinem Weg unterstützt haben. Der Wettbewerb war eine tolle Erfahrung und hat großen Spaß gemacht“, so Rieger.
In Wien stehen derzeit 71 Floristen-Lehrlinge in 47 Betrieben bzw. Ausbildungsstätten in Ausbildung.
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