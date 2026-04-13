Blühende Kunstwerke: Nachwuchs ausgezeichnet

Sicheres Stilgefühl

Durchsetzen konnte sich schließlich Anna Rieger, die die Jury mit handwerklicher Präzision, sicherem Stilgefühl und kreativer Umsetzung überzeugte. „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und danke allen, die mich auf meinem Weg unterstützt haben. Der Wettbewerb war eine tolle Erfahrung und hat großen Spaß gemacht“, so Rieger.