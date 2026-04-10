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Freizeitmesse

Vielfalt erleben: Kulinarik, Autos und Action

Kärnten
10.04.2026 20:00
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Das Klagenfurter Messegelände verwandelt sich dieses Wochenende in eine dichte Erlebnislandschaft für die ganze Familie. Die „Krone“ hat vorbeigeschaut. 

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Von klassischen Oldtimern bis hin zu sportlichen Neuwagen, Gartengestaltung, kulinarischen Schmankerln, spektakulären Stunts und einem Vergnügungspark – die Freizeitmesse lädt zu einer abwechslungsreichen Reise durch verschiedenste Themenwelten für die ganze Familie ein. Im Mittelpunkt stehen die Hallen 1 und 2 mit dem Bereich Auto & Bike: Über 40 Aussteller präsentieren aktuelle Fahrzeugtrends, Hybridtechnologien und Motorradneuheiten.

Spannende Auktion und purer Nervenkitzel 
„In einem Van bin ich flexibel – wenn das Wetter nicht passt, fahre ich einfach weiter und kann Land und Leute besser kennenlernen“, weiß Josef Schuchlenz von Mega Mobil Süd, der auch im Urlaub nicht auf sein Fahrzeug verzichten möchte.

In der Halle 5 kommen Fans klassischer Automobile auf ihre Kosten: Restaurierte Oldtimer und seltene Sammlerstücke werden ausgestellt; am Sonntag sorgt zudem ein spannendes Auktionsprogramm für besondere Highlights.

Am Vergnügungspark (täglich 10 bis 24 Uhr) gibt es nicht nur Fahrgeschäfte, bunte Spielbuden und ...
Am Vergnügungspark (täglich 10 bis 24 Uhr) gibt es nicht nur Fahrgeschäfte, bunte Spielbuden und jede Menge Spaß, sondern auch süße und herzhafte Verführungen.(Bild: Wolfgang Handler)
Thomas Wirnsberger zeigt starke Stunts.
Thomas Wirnsberger zeigt starke Stunts.(Bild: Wolfgang Handler)
Lennox klettert gekonnt in die Höhe.
Lennox klettert gekonnt in die Höhe.(Bild: Wolfgang Handler)
Am Stand von „Feingeschliffen“ (Halle 5) wird getuned, geschraubt und perfektioniert.
Am Stand von „Feingeschliffen“ (Halle 5) wird getuned, geschraubt und perfektioniert.(Bild: Wolfgang Handler)
Den Besuch am Vergnügungspark haben auch die „Krone“-Mitarbeiter genossen (siehe Video oben).
Den Besuch am Vergnügungspark haben auch die „Krone“-Mitarbeiter genossen (siehe Video oben).(Bild: Wolfgang Handler)

Gratis Kaffee für Abonennten
Jüngere Besucher können ihre Sportlichkeit beim Boulderturm des Alpenvereins oder beim Fahrradparcours des ÖAMTC unter Beweis stellen. Für einen besonderen Nervenkitzel sorgt Thomas Wirnsberger, wenn er sich mit seiner Motocross-Maschine in schwindelerregende Höhen katapultiert (Samstag um 12.30 und 14.30 Uhr).

Wer es lieber ruhiger angehen möchte, kann sich in der Halle 3 durch edle Tropfen kosten und in der Halle 4 Inspirationen für eine neue Gartengestaltung holen. Bei einem Besuch in unserem „Krone“-Café in der Halle 2 erhalten Abonnenten einen gratis Kaffee; ihre Anliegen werden direkt von einer Mitarbeiterin des Kundenservice bearbeitet. Auch die neue Ausgabe des Wanderführers der Kärntner Linien kann dort abgeholt werden. 

Ich mache gerade den Führerschein, deshalb bin ich wegen der Autos hier. Die BMW gefallen mir sehr gut.

Tatjana Kaiser

Bild: Wolfgang Handler

Vor drei Jahren haben wir hier eine PV-Anlage gekauft – heute informieren wir uns über Elektroautos.

Alexander Neunteufel

Bild: Wolfgang Handler

Ich komme immer wieder hierher, ich schaue mir gern neue Sachen an und genieße die gute Kulinarik.

Jutta Dorner

Bild: Wolfgang Handler

Der einzige Grund, warum ich hier bin, sind die Autos. Dass ältere Modelle auf neuere treffen, finde ich super.

Marvin Wernitznig

Bild: Wolfgang Handler

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