Vielfalt erleben: Kulinarik, Autos und Action

Gratis Kaffee für Abonennten

Jüngere Besucher können ihre Sportlichkeit beim Boulderturm des Alpenvereins oder beim Fahrradparcours des ÖAMTC unter Beweis stellen. Für einen besonderen Nervenkitzel sorgt Thomas Wirnsberger, wenn er sich mit seiner Motocross-Maschine in schwindelerregende Höhen katapultiert (Samstag um 12.30 und 14.30 Uhr).

Wer es lieber ruhiger angehen möchte, kann sich in der Halle 3 durch edle Tropfen kosten und in der Halle 4 Inspirationen für eine neue Gartengestaltung holen. Bei einem Besuch in unserem „Krone“-Café in der Halle 2 erhalten Abonnenten einen gratis Kaffee; ihre Anliegen werden direkt von einer Mitarbeiterin des Kundenservice bearbeitet. Auch die neue Ausgabe des Wanderführers der Kärntner Linien kann dort abgeholt werden.