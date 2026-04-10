Vielfalt erleben: Kulinarik, Autos und Action

Das Klagenfurter Messegelände verwandelt sich dieses Wochenende in eine dichte Erlebnislandschaft für die ganze Familie. Die „Krone“ hat vorbeigeschaut.
Von klassischen Oldtimern bis hin zu sportlichen Neuwagen, Gartengestaltung, kulinarischen Schmankerln, spektakulären Stunts und einem Vergnügungspark – die Freizeitmesse lädt zu einer abwechslungsreichen Reise durch verschiedenste Themenwelten für die ganze Familie ein. Im Mittelpunkt stehen die Hallen 1 und 2 mit dem Bereich Auto & Bike: Über 40 Aussteller präsentieren aktuelle Fahrzeugtrends, Hybridtechnologien und Motorradneuheiten.
Spannende Auktion und purer Nervenkitzel
„In einem Van bin ich flexibel – wenn das Wetter nicht passt, fahre ich einfach weiter und kann Land und Leute besser kennenlernen“, weiß Josef Schuchlenz von Mega Mobil Süd, der auch im Urlaub nicht auf sein Fahrzeug verzichten möchte.
In der Halle 5 kommen Fans klassischer Automobile auf ihre Kosten: Restaurierte Oldtimer und seltene Sammlerstücke werden ausgestellt; am Sonntag sorgt zudem ein spannendes Auktionsprogramm für besondere Highlights.
Gratis Kaffee für Abonennten
Jüngere Besucher können ihre Sportlichkeit beim Boulderturm des Alpenvereins oder beim Fahrradparcours des ÖAMTC unter Beweis stellen. Für einen besonderen Nervenkitzel sorgt Thomas Wirnsberger, wenn er sich mit seiner Motocross-Maschine in schwindelerregende Höhen katapultiert (Samstag um 12.30 und 14.30 Uhr).
Wer es lieber ruhiger angehen möchte, kann sich in der Halle 3 durch edle Tropfen kosten und in der Halle 4 Inspirationen für eine neue Gartengestaltung holen. Bei einem Besuch in unserem „Krone“-Café in der Halle 2 erhalten Abonnenten einen gratis Kaffee; ihre Anliegen werden direkt von einer Mitarbeiterin des Kundenservice bearbeitet. Auch die neue Ausgabe des Wanderführers der Kärntner Linien kann dort abgeholt werden.
Ich mache gerade den Führerschein, deshalb bin ich wegen der Autos hier. Die BMW gefallen mir sehr gut.
Tatjana Kaiser
Bild: Wolfgang Handler
Vor drei Jahren haben wir hier eine PV-Anlage gekauft – heute informieren wir uns über Elektroautos.
Alexander Neunteufel
Bild: Wolfgang Handler
Ich komme immer wieder hierher, ich schaue mir gern neue Sachen an und genieße die gute Kulinarik.
Jutta Dorner
Bild: Wolfgang Handler
Der einzige Grund, warum ich hier bin, sind die Autos. Dass ältere Modelle auf neuere treffen, finde ich super.
Marvin Wernitznig
Bild: Wolfgang Handler
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