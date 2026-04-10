Erneut verschmutzt: Öl im Fluss sorgt für Aufsehen

Ölsperre bis morgen in der Früh

„Wir haben eine Ölsperre eingerichtet“, informiert Einsatzleiter Christoph Gerak. Außerdem versucht die Feuerwehr, das Öl mit speziellen Ölbindewürfeln (siehe Bild oben) zu binden. Die Würfel bestehen aus wasserabweisendem Material und schwimmen auf der Oberfläche. Die Sperre bleibt voraussichtlich bis morgen Früh. Woher die Ölspur kommt, ermittelt aktuell die Polizei. Der Ölfilm ist nicht zu übersehen, und es ist auch ein leichter Geruch wahrnehmbar.