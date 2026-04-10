Erneut verschmutzt: Öl im Fluss sorgt für Aufsehen

Die Feuerwehr Wolfsberg musste am Freitagnachmittag in die Wolfsberger Innenstadt ausrücken. Ein Ölfilm schwimmt in unmittelbarer Nähe der Fleischbrücke auf der Wasseroberfläche. Eine Ölsperre wurde eingerichtet.
Erneut ist der Fluss im Bezirk Wolfsberg verunreinigt – und das nach so kurzer Zeit. Für enormes Aufsehen hat der Vorfall etwas flussabwärts bei St. Andrä im Lavanttal gesorgt. Eine ausgetretene Chemielauge sorgte für ein massives Fischsterben. Nun sind die Einsatzkräfte, die Feuerwehr Wolfsberg und Polizei, erneut ausgerückt. Passanten sind auf den Vorfall aufmerksam geworden.
Ölsperre bis morgen in der Früh
„Wir haben eine Ölsperre eingerichtet“, informiert Einsatzleiter Christoph Gerak. Außerdem versucht die Feuerwehr, das Öl mit speziellen Ölbindewürfeln (siehe Bild oben) zu binden. Die Würfel bestehen aus wasserabweisendem Material und schwimmen auf der Oberfläche. Die Sperre bleibt voraussichtlich bis morgen Früh. Woher die Ölspur kommt, ermittelt aktuell die Polizei. Der Ölfilm ist nicht zu übersehen, und es ist auch ein leichter Geruch wahrnehmbar.
„Wir haben versucht, das Öl zu binden“, so Gerak. Der Landeschemiker hat auch schon Proben genommen und auch die Behörde ist informiert. Es ist nicht so viel Öl“, beschwichtigt der Einsatzleiter gegenüber der „Krone“ den Vorfall. Ob eine Gefahr für die Umwelt besteht, ist derzeit noch unklar.
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