Fischsterben ist „katastrophal für Ökosystem“

Ein technisches Gebrechen bei der Papierfabrik Mondi ist Hauptursache für die ökologische Tragödie. „Bei den Schadstoffen handelt es sich um schwer abbaubare Holzanteile“, berichtet Gewässerökologe Michael Herrmann vom Land Kärnten. In den nächsten Tagen wird er ein umfangreiches Monitoring an der Lavant durchführen und das Ausmaß des Schadens ermitteln.