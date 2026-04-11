Windräder im eigenen Ort: Ja oder Nein?

Wendet sich der Wind für die Energiewende?

Windräder und andere erneuerbare Energiequellen gelten als Schlüssel für die Zukunft. Sie erzeugen Strom ohne CO₂ und vor allem ohne den Umweg über Verbrennung: Die Energie ist einfach bereits da. Damit verringern sie die Abhängigkeit von fossilen Energien und können helfen, Preise zu stabilisieren und die Stromversorgung abzusichern. Für Befürworter ist daher klar: Wer Versorgungssicherheit will, muss den Ausbau akzeptieren und das auch im eigenen Umfeld. Die Alternative wäre, weiter von internationalen Krisen und Preisschwankungen abhängig zu bleiben. Und nicht zuletzt ist da noch der Klimawandel.