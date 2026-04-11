Windräder im eigenen Ort: Ja oder Nein?

100 neue Windräder pro Jahr – das fordert Grünen-Chefin Leonore Gewessler in einem „letzten Weckruf“. Die Regierung hat zwar Ziele festgelegt und sogar Sanktionen für säumige Länder vorgesehen, doch das reicht jedenfalls ihr nicht. Wie steht es mit Ihnen?
„Wir müssen raus aus diesen Fesseln.“ Leonore Gewessler meint damit Österreichs Abhängigkeit im Energiebereich. Nach Krisen und steigenden Preisen soll das Land schneller auf eigenen Strom setzen. Windkraft gilt dabei als entscheidender Baustein, vor allem in den sonnenarmen Wintermonaten. Politisch scheint der Weg klar: Mehr Windräder und mehr Druck auf die Bundesländer für einen schnelleren Ausbau. Offen bleibt, wie viel davon die Menschen vor Ort mittragen.
Wendet sich der Wind für die Energiewende?
Windräder und andere erneuerbare Energiequellen gelten als Schlüssel für die Zukunft. Sie erzeugen Strom ohne CO₂ und vor allem ohne den Umweg über Verbrennung: Die Energie ist einfach bereits da. Damit verringern sie die Abhängigkeit von fossilen Energien und können helfen, Preise zu stabilisieren und die Stromversorgung abzusichern. Für Befürworter ist daher klar: Wer Versorgungssicherheit will, muss den Ausbau akzeptieren und das auch im eigenen Umfeld. Die Alternative wäre, weiter von internationalen Krisen und Preisschwankungen abhängig zu bleiben. Und nicht zuletzt ist da noch der Klimawandel.
Doch so eindeutig ist die Sache nicht. Denn wo Windräder konkret geplant sind, regt sich oft Gegenwind. Kritiker sorgen sich um das Landschaftsbild, um Lärm oder um den Wert ihrer Immobilien. Auch Naturschutz ist ein Argument: Vögel, Fledermäuse oder seltene Tiere könnten gefährdet sein, wenn auch dieser Einwand vielfach widerlegt wurde. In manchen Fällen wird sogar gewarnt, Windparks könnten lokale Lebensräume nachhaltig verändern. Und nicht zuletzt steht die Frage im Raum, ob der Nutzen gerecht verteilt ist: Der Nutzen ist allgemein, die Belastung aber lokal.
Es entsteht ein Spannungsfeld, das sich nicht einfach auflösen lässt. Einerseits steht der politische Druck, schneller zu bauen – notfalls mit Sanktionen. Andererseits stehen Gemeinden und Anrainer, die selbst entscheiden wollen, was vor ihre Haustür kommt.
Ihre Meinung ist gefragt!
Würden Sie ein Windrad in Ihrer Nähe akzeptieren oder lehnen Sie das ab? Überwiegt für Sie der Nutzen für Klima und Versorgungssicherheit, oder die Sorge um Natur, Landschaft und Lebensqualität? Braucht es mehr Tempo oder mehr Rücksicht? Und: Darf die Politik beim Ausbau auch Druck ausüben?
Wir sind auf Ihre Kommentare gespannt!
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