Grünen-Chefin fordert 100 neue Windräder pro Jahr

Grüne Schelte für zögerliche Bundesländer

In manchen Bundesländern stehen bekanntlich noch gar keine Windräder – in Kärnten stimmte im Jänner 2025 eine Mehrheit bei einer Volksbefragung gegen den Ausbau der Windkraft auf Kärntens Bergen. Die Befragung wurde zwar vom Verfassungsgerichtshof gekippt, weil die Fragestellung tendenziös gewesen ist – daran, dass es viel Gegenwind für Windräder in manchen Regionen Österreich gibt, ändert das aber nichts. Auch Tirol, Vorarlberg und Salzburg setzten bisher noch gar nicht auf Windenergie.