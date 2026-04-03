Grünen-Chefin fordert 100 neue Windräder pro Jahr

Durch die neuerliche Energiekrise durch den Krieg im Nahen Osten rückt der Ausbau heimischer Energieversorgung immer weiter in den Fokus der Politik. Grünen-Chefin Leonore Gewessler will daher „volle Kraft für die Windkraft“ und übt Kritik an so manchem Bundesland.
Die Regierung hat vor Kurzem das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG) auf den Weg gebracht. Wind, Solar- und Wasserkraft sollen schneller ausgebaut werden, den Bundesländern werden Ziele vorgegeben und auch Strafen angedroht. „Das reicht noch nicht“, meint Grünen-Chefin und Ex-Umweltministerin Gewessler mit Blick auf das Gesetz, mit dem die Regierung versucht, schneller in eine Energie-Unabhängigkeit zu kommen.
Für Gewessler sei die aktuelle Energiepreis-Krise der letzte Weckruf: „Wir müssen raus aus diesen Fesseln.“ Für den Erneuerbaren-Turbo brauche es aber Mut und Entschlossenheit. „Beides fehlt im Gesetz: Die Ziele sind zu kurz gedacht. Die Verbindlichkeit zwischen Bund und Bundesländern ist zu lasch“, richtet Gewessler den Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS aus.
Deshalb fordert die Parteichefin nun ein landesweites Ausbauprogramm für die Windkraft: „Wir brauchen jedes Jahr 100 neue Windräder für Österreich. Damit wir unsere Energie selbst produzieren können und weder Putin noch Trump bestimmen können, wie hoch die Preise in unserem Land sind“, so Gewessler.
Grüne Schelte für zögerliche Bundesländer
In manchen Bundesländern stehen bekanntlich noch gar keine Windräder – in Kärnten stimmte im Jänner 2025 eine Mehrheit bei einer Volksbefragung gegen den Ausbau der Windkraft auf Kärntens Bergen. Die Befragung wurde zwar vom Verfassungsgerichtshof gekippt, weil die Fragestellung tendenziös gewesen ist – daran, dass es viel Gegenwind für Windräder in manchen Regionen Österreich gibt, ändert das aber nichts. Auch Tirol, Vorarlberg und Salzburg setzten bisher noch gar nicht auf Windenergie.
Ich erwarte mir vom Energieminister, dass er hier einen nationalen Schulterschluss erwirkt. Die Zeit des Zögerns ist vorbei.
Grünen-Chefin Leonore Gewessler an Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP)
Bild: APA/Roland Schlager
Gerade an diesen Bundesländern übt Gewessler dann auch scharfe Kritik: „Es ist jedes Mal das gleiche Spiel: Sobald ein konkretes Projekt vorliegt, blockiert die FPÖ. Und ÖVP, aber auch SPÖ machen brav mit. Das ist Pseudo-Patriotismus. Wer heute Windräder verhindert, macht sich verantwortlich für die hohen Energiepreise von morgen!“, teilt die Politikerin gegen die drei Parteien aus.
Es würden schon jetzt über 3400 Megawatt an fertig geplanten Windparkprojekten vorliegen, die nur realisiert werden müssten. „Das sind mehrere Hundert Windräder. Für einen Ausbau von 100 Windrädern pro Jahr liegen also schon heute genug fertige Pläne bereit“, meint Gewessler.
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