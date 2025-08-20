Auf Knopfdruck zum Rausch: Warum wird weggeschaut?

Bisherige Maßnahmen wie Tropfen auf heißem Stein

Zwar versuchen manche Betreiber, sich mit Ausweis-Scans abzusichern, doch das ist rechtlich unzulässig. In Österreich darf etwa Alkohol nur dann verkauft werden, wenn ein Mitarbeiter das Alter überprüft und sicherstellt, dass der Ausweis auch wirklich zur Person passt. Damit, so Obrovsky, verschaffen sich die Automaten-Betreiber einen unfairen Vorteil – und umgehen gleichzeitig den Jugendschutz. Kontrollen gibt es zwar, das Magistrat hat bereits Anzeigen erstattet. Doch angesichts der wachsenden Zahl an Shops wirken diese Maßnahmen wie ein Tropfen auf den heißen Stein.