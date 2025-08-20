Vorteilswelt
Alkohol, Snus, Lachgas

Auf Knopfdruck zum Rausch: Warum wird weggeschaut?

Oberösterreich
20.08.2025 09:00
Michael Obrovsky (o.) vor Ort im Automatenshop in der Hinsenkampplatz-Unterführung
Michael Obrovsky (o.) vor Ort im Automatenshop in der Hinsenkampplatz-Unterführung

Rund um die Uhr und ohne Kontrolle: Wie zuletzt in anderen Bundesländern Thema, schießen auch in Linz immer mehr Automatenshops wie Unkraut aus dem Boden und spucken ohne Hürden auch für Jugendliche Suchtmittel aus. VP-Stadtparteigeschäftsführer Michael Obrovsky schlägt Alarm und fordert harte Maßnahmen zum Schutz der Jugend.

Ein Knopfdruck, ein leises Surren – und schon fällt eine Flasche Wodka aus dem Automaten. Keine Verkäuferin, die den Ausweis prüft, kein Blick, der kontrolliert, ob die Karte auch wirklich zum Käufer gehört. In Linz findet man immer öfter solche Automaten-Shops, die rund um die Uhr geöffnet haben. Was auf den ersten Blick praktisch wirkt, sei in Wahrheit ein wachsendes Problem, warnt VP-Geschäftsführer Michael Obrovsky: „Diese Shops verkaufen illegal Alkohol, Snus und Lachgas.“

Bisherige Maßnahmen wie Tropfen auf heißem Stein
Zwar versuchen manche Betreiber, sich mit Ausweis-Scans abzusichern, doch das ist rechtlich unzulässig. In Österreich darf etwa Alkohol nur dann verkauft werden, wenn ein Mitarbeiter das Alter überprüft und sicherstellt, dass der Ausweis auch wirklich zur Person passt. Damit, so Obrovsky, verschaffen sich die Automaten-Betreiber einen unfairen Vorteil – und umgehen gleichzeitig den Jugendschutz. Kontrollen gibt es zwar, das Magistrat hat bereits Anzeigen erstattet. Doch angesichts der wachsenden Zahl an Shops wirken diese Maßnahmen wie ein Tropfen auf den heißen Stein.

Zitat Icon

Wir wollen mit einer Gemeinderatsanfrage vom Bürgermeister erfahren, wie die Stadt gegen derartige Praktiken vorgeht und Kinder und Jugendliche schützt.

Michael Obrovsky, Geschäftsführer der Linzer Volkspartei

Mehr Kontrollen und klare Regeln
Mit einer Gemeinderatsanfrage an SP-Stadtchef Dietmar Prammer will Obrovsky den Druck erhöhen, damit nicht länger weggeschaut wird. Er hofft auf mehr Kontrollen, klare Regeln und Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Jugendschutzlandesrat. Im Fokus vor allem: jene Automaten, die auf städtischem Grund betrieben werden. 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Krone Plus Logo
Was sie (nicht) kann
Wenn die Künstliche Intelligenz zum Ratgeber wird
Elf Anzeigen
Flucht vor Polizei: Lenker blieb in Busch stecken
Umsatz gesteigert
FACC profitiert von Aufwind in Luftfahrtindustrie
Alkohol, Snus, Lachgas
Auf Knopfdruck zum Rausch: Warum wird weggeschaut?
Auf Weidekoppel
Fohlen schlug aus und trat Bub (5) ins Gesicht
