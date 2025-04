Depressionen: Ist Lachgas das neue Wundermittel?

Lachgas legt Schalter um

Aus den Ergebnissen dieser Tests ziehen die Forschenden den Schluss, dass das Lachgas bestimmte Kaliumkanäle in diesen Zellen blockiert, sodass diese in Aktion treten und mit der Zeit auch benachbarte Gehirnzellen „aufwecken“. Während die meisten Anästhetika das Gehirn beruhigen und ihre Wirkung rasch wieder nachlässt, „legt Lachgas einen Schalter um und diese Zellen fangen an, wie verrückt zu feuern“, so Nagele. Diese Aktivität hält auch an, wenn das Gas weg ist, was für das Forschungsteam „eine tolle Überraschung“ war.