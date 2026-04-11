Stadt verliert einzigartigen Nachhaltigkeits-Laden

Steigende Kosten und Familie

Doch die wirtschaftliche Realität setzt klare Grenzen. Steigende Energie- und Betriebskosten, höhere Personalausgaben und wenig Spielraum bei den Margen treffen vor allem kleine Betriebe hart. Trotz guter Nachfrage und treuer Stammkundschaft sieht sich Petschnig nun zum Aufgeben gezwungen. „Die Betriebskosten haben sich seit 2022 beinahe verdoppelt. Nach der Geburt meiner Tochter brauchte ich Unterstützung. Außerdem möchte ich für meine Familie da sein.“