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Wer war schneller?

Mit diesem Doppelpack ist Brobbey im Niemandsland

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 20:22
Brian Brobbey traf binnen zwölf Minuten zweimal.
Brian Brobbey traf binnen zwölf Minuten zweimal.(Bild: AP/Eric Gay)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Binnen 13 Minuten hatte Cunha Brasilien mit einem Doppelpack das 3:0 gegen Haiti eingeläutet, nur eine Minute weniger brauchte Brian Brobbey beim Duell der Niederlande gegen Schweden für seine zwei Tore. Rekordverdächtig ist das bei einer WM aber bei weitem nicht. 

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In der 5. Minute traf Brobbey für die Niederlande im zweiten Gruppenmatch gegen Schweden zum zwischenzeitlichen 1:0, in der 17. traf der 24-Jährige erneut. Historisch! Zumindest für die Niederländer, zumal es der bereits 100. Treffer für die „Elftal“ bei einer WM war. Im Vergleich mit anderen Doppelpackern bei einer Weltmeisterschaft befindet sich Brobbey aber sogar im Niemandsland.

Nur 69 Sekunden 
Denn die schnellsten Doppelpacker befinden sich in einer ganz anderen Liga:

  • Das 7:1 von Deutschland im WM-Finale gegen Brasilien vor zwölf Jahren war schon historisch, aber auch Toni Kroos verewigte sich in den Geschichtsbüchern. Denn schneller als der ehemalige Mittelfeldstar war bisher keiner, gerade einmal 69 Sekunden brauchte Kroos für seinen Doppelpack (24. und 26. Minute). 
  • Auf Platz zwei befindet sich Kylian Mbappe – der Franzose traf 2022 gegen Argentinien ebenfalls im Finale binnen 95 Sekunden (80. und 81. Minute). 
Kylian Mbappe war auch 2022 in Torlaune.
Kylian Mbappe war auch 2022 in Torlaune.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
  • Gerd Müller brauchte wiederum 1970 wie etwa auch Christian Vieri 1998 oder Bernard Genghini 1982 nur knapp zwei Minuten.  

Zumindest befindet sich Brobbey bei einer anderen Statistik weiter vorne: Nämlich in der, wie schnell die beiden Tore nach Anpfiff der ersten Halbzeit geschossen wurden. Hier waren nämlich nur Gary Linecker (13:46 Minuten), Ronaldo (12:16) und Lukas Podolski (11:35) schneller. 

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