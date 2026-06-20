Mit diesem Doppelpack ist Brobbey im Niemandsland

Binnen 13 Minuten hatte Cunha Brasilien mit einem Doppelpack das 3:0 gegen Haiti eingeläutet, nur eine Minute weniger brauchte Brian Brobbey beim Duell der Niederlande gegen Schweden für seine zwei Tore. Rekordverdächtig ist das bei einer WM aber bei weitem nicht.
In der 5. Minute traf Brobbey für die Niederlande im zweiten Gruppenmatch gegen Schweden zum zwischenzeitlichen 1:0, in der 17. traf der 24-Jährige erneut. Historisch! Zumindest für die Niederländer, zumal es der bereits 100. Treffer für die „Elftal“ bei einer WM war. Im Vergleich mit anderen Doppelpackern bei einer Weltmeisterschaft befindet sich Brobbey aber sogar im Niemandsland.
Nur 69 Sekunden
Denn die schnellsten Doppelpacker befinden sich in einer ganz anderen Liga:
Zumindest befindet sich Brobbey bei einer anderen Statistik weiter vorne: Nämlich in der, wie schnell die beiden Tore nach Anpfiff der ersten Halbzeit geschossen wurden. Hier waren nämlich nur Gary Linecker (13:46 Minuten), Ronaldo (12:16) und Lukas Podolski (11:35) schneller.
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