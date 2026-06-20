Mit diesem Doppelpack ist Brobbey im Niemandsland

In der 5. Minute traf Brobbey für die Niederlande im zweiten Gruppenmatch gegen Schweden zum zwischenzeitlichen 1:0, in der 17. traf der 24-Jährige erneut. Historisch! Zumindest für die Niederländer, zumal es der bereits 100. Treffer für die „Elftal“ bei einer WM war. Im Vergleich mit anderen Doppelpackern bei einer Weltmeisterschaft befindet sich Brobbey aber sogar im Niemandsland.