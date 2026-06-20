Elf schottische Hochlandrinder stürzten in den Tod

Rinder gerieten plötzlich in Panik

Der Bauer wollte die Tiere gegen 10 Uhr von seiner eingezäunten Weide mit einem Traktor samt Anhänger auf die Alm bringen. Doch genau in diesem Moment, als die Stromzufuhr des Elektrozaunes abgeschaltet wurde, sollen die Rinder plötzlich in Panik geraten sein. „Sie ergriffen ohne ersichtlichen Grund die Flucht“, heißt es seitens der Polizei.