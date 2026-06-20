Berndorf drehte Hinspielergebnis und steigt auf

Noch vor der Pause glich Lukas Rösslhuber für die Hausherren aus. In Halbzeit zwei nahm der Landesligist das Heft in die Hand, von Anthering, Eppenschwandtner wurde zur Pause ausgewechselt, Münnich verletzte sich nach einem Zusammenprall an der Rippe, kam gar nichts mehr. Rösslhuber traf vom Punkt zur Führung, Gratzl stellte per Fallrückzieher auf 3:1 und schoss Berndorf in die Verlängerung.