Berndorf drehte Hinspielergebnis und steigt auf

Mit einer 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel ging Berndorf in das Rückspiel der Salzburger Liga-Relegation gegen Anthering. Der Landesligist drehte nicht nur das Hinspielergebnis, er setzte sich auch im Elfmeterschießen durch und nimmt damit kommende Saison an der Salzburger Liga teil.
So wirklich glauben wollte anfangs fast niemand daran, vor allem da Anthering – siegte im Hinspiel 3:1 - früh mit 1:0 in Führung ging, Eppenschwandtner traf. Aber Berndorf gab sich nicht auf und veranstaltete anschließend ein Feuerwerk.
Noch vor der Pause glich Lukas Rösslhuber für die Hausherren aus. In Halbzeit zwei nahm der Landesligist das Heft in die Hand, von Anthering, Eppenschwandtner wurde zur Pause ausgewechselt, Münnich verletzte sich nach einem Zusammenprall an der Rippe, kam gar nichts mehr. Rösslhuber traf vom Punkt zur Führung, Gratzl stellte per Fallrückzieher auf 3:1 und schoss Berndorf in die Verlängerung.
In dieser sollten keine Tore fallen, dafür sah Illek (Berndorf) die Rote Karte. Im Elfmeterschießen siegte Berndorf souverän mit 4:1 und steigt damit in die Salzburger Liga auf. Anthering – musste auf Toptorjäger Maximilian Dicker aufgrund seiner Hochzeit verzichten – muss den Gang zurück in die 1. Landesliga antreten.
„Wir haben einfach alles rausgehauen, wir hatten schon im Hinspiel Chancen, diesmal konnten wir aber treffen. Diesmal hatten wir die paar Prozent mehr“, jubelte Doppeltorschütze Rösslhuber.
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