Brennende Reisigbündel lösten einen Flurbrand aus

Gleich mehrere brennende Reisigbündel wurden am Samstagnachmittag in Bad Hofgastein in Salzburg vom Wind auf ein Feld geweht und lösten einen Flurbrand aus. Die Rauchentwicklung war von der Strecke der Tauernbahn aus zu sehen. ÖBB-Mitarbeiter riefen die Feuerwehr.
Brandalarm im Gasteinertal: Am Samstagnachmittag rückte die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Hofgastein kurz nach 14 Uhr zu einem Flurbrand am Vorderschneeberg aus. Alarmiert wurden sie von Mitarbeitern der ÖBB. „Oberhalb verläuft die Tauernbahntrasse. Die Rauchentwicklung war so stark, dass wir rasch gerufen worden sind“, sagt Pongaus Feuerwehrkommandant Matthias Egger zur „Krone“.
Alarmstufe zwei und Unterstützung aus Bad Gastein
Vor Ort entdeckten die Feuerwehrleute gleich mehrere Reisigbündel, die um die Mittagszeit entzündet worden waren und sich durch den Wind auf ein Feld ausbreiteten. „Wir haben dann Alarmstufe zwei ausgelöst und tatkräftige Unterstützung aus Bad Gastein bekommen“, sagt Egger.
Insgesamt 63 Feuerwehrleute bekämpften knapp 2,5 Stunden lang mehrere Brände rund um die Reisigbündel. Das Drohnenteam des Pongaus unterstützte dabei. „Dadurch konnten wir die Glutnester gezielt löschen. Es ist sehr gut verlaufen“, freut sich Egger. Eine Schulung zum Thema Waldbrände im Juni habe sich jedenfalls ausgezahlt.
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