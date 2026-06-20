Brennende Reisigbündel lösten einen Flurbrand aus

Brandalarm im Gasteinertal: Am Samstagnachmittag rückte die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Hofgastein kurz nach 14 Uhr zu einem Flurbrand am Vorderschneeberg aus. Alarmiert wurden sie von Mitarbeitern der ÖBB. „Oberhalb verläuft die Tauernbahntrasse. Die Rauchentwicklung war so stark, dass wir rasch gerufen worden sind“, sagt Pongaus Feuerwehrkommandant Matthias Egger zur „Krone“.