Eine Duo-Nacht mit dem Charme des ersten Auftritts

Für die emotionale Jazz-Einstimmung sorgten mit der Vielfalt des reinen Tastenspiels und dichter Klangwirkung zwei bestens im heimischen Geschehen verankerte Musiker: Viola Hammer am Klavier und Philipp Nykrin an Keyboard und Moog-Synthesizer. Wunderschön ausgebreitet und rhythmisch strukturiert geraten die anregenden Dialoge, in denen man sich genüsslich die Bälle zuspielt und gezielte Akzente platziert und auch einen Abstecher in Ambient Music unternimmt. Und wenn der Synthesizer sphärisch abhebt, hält das Klavier mit deftiger Kraft die verlässliche Erdung. Vollmundig und inspirierend.