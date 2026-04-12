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Traumjob nach Flucht aus Afghanistan

Vorarlberg
12.04.2026 07:25
Saadat ist hoch motiviert und nutzt die beruflichen Möglichkeiten, die ihr hier zur Verfügung ...
Saadat ist hoch motiviert und nutzt die beruflichen Möglichkeiten, die ihr hier zur Verfügung stehen.(Bild: Philipp Vondrak)
Porträt von Philipp Vondrak
Von Philipp Vondrak

Saadat flüchtete mit ihrer Familie aus Afghanistan und fand in Vorarlberg eine neue Heimat. Hier machte sich der Teenager sofort daran, eine bessere Zukunft für sich zu gestalten – mit Erfolg. 

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Saadats Stimme wird leise und brüchig. Die 22-Jährige erzählt von ihrer Flucht aus Afghanistan. Sie wischt sich über die Augen und entschuldigt sich. Als sie mit ihrer Mutter und den beiden Schwestern dem Vater nach Vorarlberg folgte, musste ihr Bruder zurückbleiben. „Mein Bruder war siebzehn. Er war dann ein Jahr alleine dort.“ Vor rund fünf Jahren durften die Mutter und die Mädchen ihrem Vater, der bereits einige Zeit vorher geflüchtet war und Arbeit und Wohnung gefunden hatte, nachfolgen. Für Frauen und Mädchen, die unter der systematischen Diskriminierung leiden, ist das einfacher als für junge Männer wie ihren Bruder. „Mein Vater sagte: ’Ich kann sie nicht alle dort lassen. Die Situation wird schlimmer.‘“

Die Situation in Kabul beschreibt Saadat ohne Dramatisierung. „Ab der sechsten Klasse dürfen Mädchen nicht mehr zur Schule. Frauen und Mädchen dürfen auch nicht alleine auf die Straße.“ Studieren, arbeiten? Undenkbar. „Wenn ich meine Cousinen in Afghanistan anrufe, sage ich nicht, was ich hier alles mache. Ich sage nur, dass ich in die Schule gehe.“ Saadats Eltern waren immer bestrebt, ihren Kindern mehr zu ermöglichen. So konnte Saadat über Umwege in Pakistan weiter in die Schule gehen und sich dort sogar an einer Privatuniversität für Medizin anmelden – gleichzeitig wartete sie auf das Visum für Österreich. Am Goethe-Institut in Islamabad legte sie mit ihrer Mutter die A1-Prüfung in Deutsch ab.

Die Zentral der Aqua Mühle in Frastanz.
Die Zentral der Aqua Mühle in Frastanz.(Bild: Aqua Mühle)

Saadat und ihre Familie wohnen heute in Bludesch. Aber von Ankommen im Sinne von Innehalten war bei ihr nie die Rede. Sie war 17 Jahre alt, als sie in Österreich ankam. Weil sie für die Mittelschule zu alt war, legte sie innerhalb weniger Monate ihren Pflichtschulabschluss bei der Offenen Jugendarbeit (OJA) Dornbirn ab. Nur drei Monate Deutschkurs hatte sie da hinter sich. „Am Anfang konnte ich kaum mit Leuten reden“, sagt sie. Ein Jahr später hatte sie es geschafft. Was Saadat von Beginn an auszeichnete, war ihre Zielstrebigkeit. Sie kennt keine Kompromisse und keine Resignation. Beim AMS schlug eine Beraterin ihr vor, doch Friseurin oder Kosmetikerin zu werden. Sie winkte freundlich, aber bestimmt ab: „Ich wollte meinen Traumjob. Punkt.“ Sie bewarb sich auf Stellen als Rechtsanwaltsgehilfin, Apothekerin, Zahnarztassistentin, Bürokauffrau. Bei der Sozialeinrichtung Aqua Mühle besuchte sie das Programm „Frauen-Power“, wo sie ihre Deutschkenntnisse weiter vertiefte.

Traumjob Zahnarztassistentin.
Traumjob Zahnarztassistentin.(Bild: Andreas Tröster)

Das AMS setzte ihr schließlich ein Ultimatum: Ein Monat Zeit, um eine Stelle zu finden – sonst sollte sie im Einzelhandel arbeiten. „Ich bin nach Hause gegangen und habe gesagt: Das mache ich nicht. Egal wie, ich suche mir eine Stelle.“ Und tatsächlich: Innerhalb einer Woche hatte sie ein Vorstellungsgespräch in einer Zahnarztpraxis in Schlins. Es folgte ein Schnuppertag. Schließlich war der Chef zufrieden, und Saadat hatte ihren Lehrvertrag. Heute steht sie im zweiten Lehrjahr als Zahnarztassistentin. 

Doch Sadaat denkt auch jetzt schon weiter: Sie wünscht sich eine Zusatzausbildung in Prophylaxe oder Praxismanagement, vielleicht sogar ein Zahnmedizin-Studium. Ihr Bruder ist inzwischen auch in Österreich, macht eine Ausbildung zum Elektriker. Die jüngste Schwester will Ärztin werden. Saadat motiviert ihre Geschwister, nimmt ihrer Mutter Ängste und zeigt, was möglich ist. „Wir sind jetzt in einem freien Land. Wir können lernen, arbeiten, alles.“ Und was ist ihr Rat an andere, die gerade am Anfang stehen? Sie überlegt kurz. Dann sagt sie: „Man muss geduldig sein. Schlechte Tage gehen vorbei.“

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