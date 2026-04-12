Traumjob nach Flucht aus Afghanistan

Saadat und ihre Familie wohnen heute in Bludesch. Aber von Ankommen im Sinne von Innehalten war bei ihr nie die Rede. Sie war 17 Jahre alt, als sie in Österreich ankam. Weil sie für die Mittelschule zu alt war, legte sie innerhalb weniger Monate ihren Pflichtschulabschluss bei der Offenen Jugendarbeit (OJA) Dornbirn ab. Nur drei Monate Deutschkurs hatte sie da hinter sich. „Am Anfang konnte ich kaum mit Leuten reden“, sagt sie. Ein Jahr später hatte sie es geschafft. Was Saadat von Beginn an auszeichnete, war ihre Zielstrebigkeit. Sie kennt keine Kompromisse und keine Resignation. Beim AMS schlug eine Beraterin ihr vor, doch Friseurin oder Kosmetikerin zu werden. Sie winkte freundlich, aber bestimmt ab: „Ich wollte meinen Traumjob. Punkt.“ Sie bewarb sich auf Stellen als Rechtsanwaltsgehilfin, Apothekerin, Zahnarztassistentin, Bürokauffrau. Bei der Sozialeinrichtung Aqua Mühle besuchte sie das Programm „Frauen-Power“, wo sie ihre Deutschkenntnisse weiter vertiefte.