Kriminalstatistik: Mehr Anzeigen in Vorarlberg

Zunahme bei Gewalt im privaten Bereich

Besorgniserregend: Die Zahl der Gewaltdelikte im privaten Umfeld stieg von 1036 auf 1253 Fälle. Bei 64,7 Prozent der Gewalttaten kannten sich Täter und Opfer. Als häufigstes Tatmittel kam in 117 Fällen eine Stichwaffe zum Einsatz. Zudem gab es sechs Morddelikte, vier davon fielen in die Kategorie „Versuch“. Angezeigt wurden weiters 62 Vergewaltigungen (2024: 56), hier liegt die Aufklärungsquote bei 90,3 Prozent. Erfreulich: Einen deutlichen Rückgang gab es bei den Raubdelikten – insgesamt wurden 64 Fälle registriert, 2024 waren es noch 99.