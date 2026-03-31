Kriminalstatistik: Mehr Anzeigen in Vorarlberg

Die Vorarlberger Polizei hat die Kriminalstatistik für 2025 veröffentlicht. Negativ: Die Zahl der Anzeigen ist gestiegen, besonders die Internetkriminalität nahm zu. Positiv: Vorarlberg weist erneut die höchste Aufklärungsquote in ganz Österreich auf.
2025 registrierte die Vorarlberger Polizei insgesamt 25.911 Anzeigen, ein Plus von 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den größten Zuwachs gab es bei der Internetkriminalität (+23,5 Prozent), gefolgt von Eigentumsdelikten (+18,4 Prozent) und Gewaltkriminalität (+14,4 Prozent). Eigentumsdelikte bilden mit 26 Prozent den größten Anteil der angezeigten Delikte, gefolgt von Gewalt (21 Prozent), Wirtschaft (15 Prozent), Internet (11 Prozent) und Suchtmittel (9 Prozent).
Vorarlberg mit Top-Aufklärungsquote
Die Aufklärungsquote ist mit 63,6 Prozent erneut die höchste in Österreich (Bundesschnitt: 53,6 Prozent). Es wurden 19.139 Tatverdächtige ermittelt, davon sind 10.246 Österreicher und 8893 Nicht-Österreicher. Die vier häufigsten ausländischen Nationalitäten unter den Tatverdächtigen waren Deutschland mit 1725 Personen, die Türkei mit 1012, Rumänien mit 853 und Syrien mit 825 Personen.
Zunahme bei Gewalt im privaten Bereich
Besorgniserregend: Die Zahl der Gewaltdelikte im privaten Umfeld stieg von 1036 auf 1253 Fälle. Bei 64,7 Prozent der Gewalttaten kannten sich Täter und Opfer. Als häufigstes Tatmittel kam in 117 Fällen eine Stichwaffe zum Einsatz. Zudem gab es sechs Morddelikte, vier davon fielen in die Kategorie „Versuch“. Angezeigt wurden weiters 62 Vergewaltigungen (2024: 56), hier liegt die Aufklärungsquote bei 90,3 Prozent. Erfreulich: Einen deutlichen Rückgang gab es bei den Raubdelikten – insgesamt wurden 64 Fälle registriert, 2024 waren es noch 99.
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