Kokainschmuggel an der Grenze aufgeflogen

Ein 24-jähriger Rumäne wollte fünf Kilo Rauschgift von Vorarlberg in die Schweiz bringen. Die Sache ging allerdings schief, der Mann hatte die Aufmerksamkeit der Zollbeamten auf sich gezogen.
Blöd gelaufen ist es für einen 24 Jahre alten Rumänen am Grenzübergang Lustenau-Au. Der Mann wollte bereits am 7. März mit einem Auto mit deutschem Kennzeichen in die Schweiz einreisen, wie die Kantonspolizei Sankt Gallen erst jetzt berichtet.
Der Rumäne dürfte den Zollbeamten verdächtig erschienen sein, denn sie stoppten den Wagen, um ihn zu kontrollieren. Prompt fanden die Beamten in der Reserveradmulde ein französisches Kennzeichen.
Grund genug, den Pkw genauer unter die Lupe zu nehmen. Spezialisten des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit kontrollierten das Fahrzeug daraufhin eingehend. Dabei fanden sie in einem Versteck unter dem Beifahrersitz fünf Pakete Kokain mit einem Gesamtgewicht von 5,3 Kilogramm.
Die Fahrt endete damit für den Rumänen, er wurde – wie auch das Rauschgift – an die Kollegen der Kantonspolizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen durchführen werden.
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