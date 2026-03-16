Kokainschmuggel an der Grenze aufgeflogen

Grund genug, den Pkw genauer unter die Lupe zu nehmen. Spezialisten des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit kontrollierten das Fahrzeug daraufhin eingehend. Dabei fanden sie in einem Versteck unter dem Beifahrersitz fünf Pakete Kokain mit einem Gesamtgewicht von 5,3 Kilogramm.