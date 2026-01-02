Fußfessel statt Gefängnis: Grasser wieder zuhause

Am 2. Juni 2025 trat Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser seine Haftstrafe in der Justizanstalt Innsbruck an. Am heutigen Freitag, also 214 Tage später, konnte er diese wieder verlassen und nach Kitzbühel zurückkehren. Er erhielt die Fußfessel – und zwar genau an seinem 57. Geburtstag. Die „Krone“ war vor Ort – und es gab Spannendes zu sehen!
Karl-Heinz Grasser hatte im Herbst 2025 den Antrag auf elektronisch überwachten Hausarrest, vulgo Fußfessel, gestellt. Dieser wurde von der Justizanstalt Innsbruck genehmigt. Seit 1. September 2025 kann man die Fußfessel in Österreich zwei Jahre, bevor man eigentlich entlassen wird, beantragen.
Ende März 2025 war der Wahl-Tiroler im Buwog-Verfahren wegen Untreue und Geschenkannahme durch Beamte vom Obersten Gerichtshof (OGH) rechtskräftig zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Zur Hälfte des Strafausmaßes kann er nun bedingt entlassen werden.
Vor wenigen Tagen erfuhr die „Krone“, dass der gebürtige Kärntner am heutigen Freitag die Justizanstalt Innsbruck verlassen soll – ein halbes Jahr nach Antritt seiner Haftstrafe und just an seinem 57. Geburtstag. Manfred Ainedter, Anwalt von Grasser, betonte auf „Krone“-Nachfrage: „Ich werde das weder bestätigen noch dementieren.“ Die Entscheidung soll einen Tag vor dem Heiligen Abend gefallen sein.
Was für ein Geburtstagsgeschenk
Und tatsächlich: Laut „Krone“-Informationen verließ Grasser in der Früh den „Ziegelstadl“ und kehrte somit pünktlich zu seinem Geburtstag in die eigenen vier Wände zurück! Ab sofort heißt es für ihn somit: Hausarrest statt Haft! Er muss sich jedoch an ganz konkrete Vorgaben halten. So wird beispielsweise ein Plan erstellt, wann, wo und wohin man sich bewegen darf.
Die „Krone“ befand sich vor den Toren der Justizanstalt Innsbruck – in der Hoffnung, Grasser vor die Linse zu bekommen. Doch dieser Plan ging nicht auf, was bedeutet: Der ehemalige Finanzminister dürfte in einem Polizei- oder Justizwache-Transporter mit verdunkelten Scheiben aus dem Gefängnis hinausgebracht und dann seiner Familie überstellt worden sein.
Wann das konkret passiert ist, ist derzeit unklar. Laut „Krone“-Informationen soll der 57-Jährige zwischen 8 und 10 Uhr die Anstalt verlassen haben müssen. Polizei- bzw. Justiwache-Fahrzeuge haben den „Ziegelstadl“ jedenfalls um 8.12 Uhr, um 8.31 Uhr und um 9.18 Uhr verlassen.
Was ist denn mit dem Tor los?
Zwischenzeitlich gab es Probleme mit dem großen Tor, das zur Justizanstalt Innsbruck hinein- bzw. hinausführt. Es sah ganz danach aus, dass es nicht mehr funktionierte. Ein Justizwache-Beamter versuchte, es händisch zu bewegen. Um kurz nach 10 Uhr stand das Tor jedenfalls noch immer offen.
Kleidung und Bettwäsche ausgegeben
Seit Anfang Juni 2025 hatte der 57-Jährige seine Haft im Innsbrucker Gefängnis verbüßt, „Krone“-Recherchen zufolge hatte der Ex-Politiker im sogenannten Magazin gearbeitet und war dort für die Ausgabe von Kleidung und Bettwäsche verantwortlich. Außerdem hatte er sich die Zeit in der Haft mit Fußballspielen vertrieben.
Not-Operation wegen Darmverschluss
Im September 2025 hatte Grasser einen Darmverschluss erlitten, befand sich nach einer Not-OP mehrere Wochen in der Innsbrucker Klinik in Behandlung.
Der ehemalige Finanzminister lebt seit Langem mit seiner Ehefrau, der Unternehmerin und Swarovski-Millionenerbin Fiona Pacifico Griffini-Grasser, und der gemeinsamen Tochter in Kitzbühel.
