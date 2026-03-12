„Gutachterin hat die Befunde lächerlich gemacht“

Frust, Enttäuschung und das Gefühl, grundlos brüskiert worden zu sein – so erschreckend sind die Erfahrungen von Versicherten, die von Gutachtern der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) in Oberösterreich untersucht wurden, weil sie Berufsunfähigkeit oder Pflegegeld beantragt hatten.
„Sie hat sich korrekt verhalten, aber sie hat die Befunde, die ich vorher schon hingeschickt habe, und zwar Fachbefunde von Neurologen, Chirurgen, vom Internisten, sozusagen einfach lächerlich gemacht, neben mir, und zwar in den ersten zehn Minuten“ – dieses Zitat stammt aus einem der elf Tiefeninterviews mit Betroffenen, die in einer Studie des Foresight-Instituts schildern, wie mit ihnen bei der Untersuchung zum Pflegegeld bzw. Berufsunfähigkeits/Invaliditätspension von PVA-Gutachtern mit ihnen umgesprungen wurde.
