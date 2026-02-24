Starker Runway-Moment für den Beckham-Sohn

Großer Auftritt für Romeo Beckham: Der 23-Jährige lief am Montag bei der Show von Burberry über den Laufsteg der London Fashion Week – und bewies einmal mehr, dass er sich in der internationalen Modewelt längst etabliert hat.
Mit lässiger Coolness und sicherem Schritt präsentierte Romeo einen markanten Look: Eine burgunderfarbene Leder-Bomberjacke setzte ein kraftvolles Statement und griff die klassischen Farbcodes des britischen Traditionshauses modern auf.
Der Look wirkte zugleich edgy und elegant – ganz im Stil der neuen Burberry-Ära.
Mit Fashion groß geworden
Dass Romeo ein Gespür für Stil hat, überrascht kaum: Als Sohn von Fußball-Ikone David Beckham und Designerin Victoria Beckham ist er mit Fashion groß geworden.
Doch längst geht er seinen eigenen Weg – mit internationalen Kampagnen und regelmäßigen Runway-Auftritten.
Bei Burberry zeigte er Präsenz, Ausstrahlung und Professionalität – Eigenschaften, die ihn zu einem festen Bestandteil der jungen Model-Generation machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.