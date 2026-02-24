Vorteilswelt
London Fashion Week

Starker Runway-Moment für den Beckham-Sohn

Star-Style
24.02.2026 12:39
Romeo Beckham bei der London Fashion Week am Laufsteg
Romeo Beckham bei der London Fashion Week am Laufsteg(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Großer Auftritt für Romeo Beckham: Der 23-Jährige lief am Montag bei der Show von Burberry über den Laufsteg der London Fashion Week – und bewies einmal mehr, dass er sich in der internationalen Modewelt längst etabliert hat.

Mit lässiger Coolness und sicherem Schritt präsentierte Romeo einen markanten Look: Eine burgunderfarbene Leder-Bomberjacke setzte ein kraftvolles Statement und griff die klassischen Farbcodes des britischen Traditionshauses modern auf. 

Der Look wirkte zugleich edgy und elegant – ganz im Stil der neuen Burberry-Ära.

Romeo Beckham am Catwalk in London
Romeo Beckham am Catwalk in London(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)
Romeo Beckham am Catwalk in London
Romeo Beckham am Catwalk in London(Bild: AP/Lucy North)

Mit Fashion groß geworden
Dass Romeo ein Gespür für Stil hat, überrascht kaum: Als Sohn von Fußball-Ikone David Beckham und Designerin Victoria Beckham ist er mit Fashion groß geworden.

Doch längst geht er seinen eigenen Weg – mit internationalen Kampagnen und regelmäßigen Runway-Auftritten.

Bei Burberry zeigte er Präsenz, Ausstrahlung und Professionalität – Eigenschaften, die ihn zu einem festen Bestandteil der jungen Model-Generation machen.

