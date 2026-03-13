Harper Beckham will die neue Kylie Jenner werden

Gerüchte, dass die Beckham-Tochter Großes planen könnte, gibt es ja schon länger. Bereits im letzten Jahr ließ sie sich den Markennamen „HIKU by Harper“ schützen. Wann es Lipgloss, Mascara und Co. von Harper zu kaufen geben wird, weiß man noch nicht offiziell. Spekuliert wird aber, dass es Ende des Sommers so weit sein könnte.