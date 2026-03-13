Harper Beckham will die neue Kylie Jenner werden

Mit zarten 14 Jahren hat sich Harper Beckham jetzt ein großes Ziel gesetzt: Sie startet ihre erste, eigene Beauty-Kollektion. Ob die Tochter von David und Victoria Beckham damit bald so erfolgreich ist, wie einst Kylie Jenner?
Mit ihrer Kosmetiklinie wurde Kylie Jenner schon jung zur Beauty-Milliardärin. Ein Weg, den nun auch Harper Beckham einschlagen könnte. Denn mit gerade mal 14 Jahren will die Promi-Tochter jetzt die Beauty-Branche erobern.
Geheimes Shooting
Wie die „Sun“ nun berichtete, stand Harper letzte Woche für ein geheimes Fotoshooting für ihre erste Beauty-Kollektion bereits vor der Kamera. Auf Tipps aus der Familie kann sich die Teenagerin jedenfalls verlassen. Immerhin hat auch Mama Victoria neben ihrer Modemarke eine Beauty-Linie. Und natürlich waren die stolzen Eltern auch am Set mit dabei.
Gerüchte, dass die Beckham-Tochter Großes planen könnte, gibt es ja schon länger. Bereits im letzten Jahr ließ sie sich den Markennamen „HIKU by Harper“ schützen. Wann es Lipgloss, Mascara und Co. von Harper zu kaufen geben wird, weiß man noch nicht offiziell. Spekuliert wird aber, dass es Ende des Sommers so weit sein könnte.
„Schon lange ein Traum von Harper“
Die treibende Kraft hinter dem Business sei aber längst nicht Mama Victoria oder Papa David, wie ein Insider der britischen Zeitung verriet. „Das ist schon lange ein Traum von Harper – alles wurde von ihr vorangetrieben und geleitet. Sie ist eine unglaublich bemerkenswerte junge Frau.“
Erste Erfahrungen mit der Präsentation von Beauty-Produkten hat Harper jedenfalls schon gesammelt. Denn auf Social Media präsentierte sie sich bereits als Beauty-Influencerin und zeigte sich in Make-up-Tutorials.
Ihre eigene Produkt-Linie soll vor allem die Gen Z sowie die Generation Alpha ansprechen, heißt es weiter. Demnach hole sich Harper Inspirationen bei den derzeit so angesagten asiatischen Beauty-Produkten. Darauf deutet auch der Markenname hin, denn „HIKU“ kommt aus dem Japanischen und heißt so viel wie „Aufmerksamkeit erregen“.
