Black-Hawk-Beschaffung wird nächstes Millionengrab

Droht das nächste Milliarden-Debakel?

Insgesamt wurde der Vertrag gleich neunmal geändert. Die Modernisierung der bestehenden Hubschrauber verschob sich dadurch um rund fünf Jahre, die Lieferung neuer Maschinen um fast vier Jahre. Gleichzeitig fehlt es an Personal: Schon jetzt sind nicht alle Pilotenstellen besetzt, für die neuen Hubschrauber fehlen überhaupt noch mehrere Piloten. Die Einsatzbereitschaft bleibt deutlich hinter den eigenen Zielvorgaben zurück.

Während schon das eine Millionenprojekt aus dem Ruder läuft, steht bereits die nächste Großentscheidung an: der Ersatz der Eurofighter. Und genau hier schrillen bei Beobachtern die Alarmglocken. Denn viele der Probleme, die der Rechnungshof beim Black-Hawk-Projekt kritisiert – unklare Anforderungen, mangelhafte Planung, fehlende Gesamtkostenübersicht – tauchen auch in der aktuellen Debatte rund um die Nachfolger-Jets auf. Noch ist offen, welches System angeschafft werden soll, wie viel es kosten wird und wie die langfristige Nutzung aussehen soll.