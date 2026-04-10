Telefonbetrüger zu vier Jahren Haft verurteilt

Von einer Frau im Vorarlberger Oberland verlangte die Bande 60.000 Euro. Die Frau hatte kein Geld zu Hause, übergab aber Goldbarren im Wert von über 30.000 Euro. Laut Urteil schuldet der 22-Jährige der Vorarlbergerin nun den Gegenwert des Goldes (30.200 Euro), doch wird das Anerkennen vermutlich eine leere Forderung bleiben – der Mann ist völlig mittellos. Immer wieder gelangten Schmuck, Münzen, Uhren und andere Wertgegenstände in die Hände der Verbrecher. „Er ist bestimmt das kleinste Rädchen, doch auch diese sind in einer kriminellen Organisation von Bedeutung, weil sie sonst nicht funktionieren“, sagte die Staatsanwältin.