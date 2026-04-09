Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fake-Profil angelegt

Als Liebhaber verschmäht – 25-Jähriger rächte sich

Vorarlberg
09.04.2026 06:00
Der Angeklagte wurde am Mittwoch verurteilt, das Urteil ist aber nicht rechtskräftig.
Der Angeklagte wurde am Mittwoch verurteilt, das Urteil ist aber nicht rechtskräftig.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Eine junge Frau ließ einen Syrer abblitzen – der 25-Jährige rächte sich dann, indem er auf Instagram ein Fake-Profil mit erotischen Fotos von ihr erstellte und mit ihrem echten Account verknüpfte. Das gerichtliche Nachspiel gab es am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch.

0 Kommentare

Der angeklagte 25-jährige Mann flüchtete als Teenager nach Vorarlberg, spricht heute sehr gut Deutsch, hat einen Job und ist bestens integriert. Doch die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwer und zeichnen ein deutlich anderes Bild des Strahlemannes. Der 25-Jährige soll eine junge Frau über soziale Netzwerke kontaktiert haben, nachdem diese freizügige, aber nicht anzügliche Bilder gepostet hatte. Ohne Umschweife fragte er sie, ob sie „immer noch keinen Sex“ wolle.

Als sie abblockte, kippte die Situation abrupt: Gemäß Anklage folgten massive Beschimpfungen – und schließlich eine gezielte Online-Racheaktion. Mit einem Fake-Profil auf Instagram stellte der Angeklagte die Frau öffentlich bloß. Ihre Bilder wurden kopiert, mit anzüglichen Texten versehen und direkt mit ihrem echten Profil verknüpft. Über mehrere Tage hinweg entstand so der Eindruck, sie suche aktiv sexuelle Kontakte. Die Betroffene schilderte ihre Lage eindringlich: „Ich habe monatelang psychisch darunter gelitten.“

Bereits eine einschlägige Vorstrafe
3500 Euro Entschädigung forderte sie – allerdings vergeblich. Das Gericht erkannte zwar die psychische Belastung an, lehnte die Forderung jedoch ab. Richter Elias Klingseis stellte klar: Der Tatbestand der „fortdauernden Belästigung im Wege der Telekommunikation“ sei erfüllt. Besonders schwer wiegt dabei eine einschlägige Vorstrafe. Die Konsequenz: 1600 Euro neue Geldstrafe, zusätzlich 2400 Euro aus einer früher bedingt nachgesehenen Strafe sowie 200 Euro Verfahrenskosten – insgesamt also 4000 Euro.

Lesen Sie auch:
Viele Fans wunderten sich, warum Fernandes trotz der schweren Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann noch ...
Neustart auf Instagram
Warum Fernandes den Ex-Namen erst jetzt löschte
03.04.2026
Schutz vor Gewalt
Fernandes: „Gesetzeslücke bei intimen Aufnahmen“
30.03.2026

Der Angeklagte blieb bis zuletzt uneinsichtig. Erst wollte er die Frau gar nicht kennen, dann sprach er von einem einmaligen Treffen im Jahr 2016. Schließlich gab er zu, sie wegen Sex kontaktiert zu haben. Am Ende glaubte das Gericht dem Opfer. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
09.04.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
6° / 17°
Symbol wolkig
Bludenz
7° / 21°
Symbol heiter
Dornbirn
6° / 20°
Symbol heiter
Feldkirch
6° / 21°
Symbol heiter

krone.tv

„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
141.731 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
137.527 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
135.224 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1621 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1098 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
964 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Mehr Vorarlberg
Fake-Profil angelegt
Als Liebhaber verschmäht – 25-Jähriger rächte sich
Ohne Auflagen
Altach und Lustenau mit Lizenz im ersten Anlauf
Zwei Ländle-Medaillen
Favoritensiege in der Montafoner Traumkulisse
Ein perfides Spiel
Gutgläubige Pensionistin von Energetiker abgezockt
Dornbirns Klosterkauf
Neos: „Ein Geschenk auf Kosten der Steuerzahler“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf