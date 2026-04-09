Als Liebhaber verschmäht – 25-Jähriger rächte sich

Der angeklagte 25-jährige Mann flüchtete als Teenager nach Vorarlberg, spricht heute sehr gut Deutsch, hat einen Job und ist bestens integriert. Doch die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwer und zeichnen ein deutlich anderes Bild des Strahlemannes. Der 25-Jährige soll eine junge Frau über soziale Netzwerke kontaktiert haben, nachdem diese freizügige, aber nicht anzügliche Bilder gepostet hatte. Ohne Umschweife fragte er sie, ob sie „immer noch keinen Sex“ wolle.