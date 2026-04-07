„Sehr bitter“: „Timmy“ kann nicht geborgen werden

„Die Prognose gibt das nicht her für die nächsten vier Tage“, erkärte er weiter. Seit Mittwoch, als alle Rettungsversuche eingestellt wurden, wird „Timmy“ rund um die Uhr beobachtet und regelmäßig von der Feuerwehr mit Wasser versorgt. „Darüber hinaus ist die Gesamtkonstitution und Kraft schlichtweg nicht da.“ Die Situation sei für alle unbefriedigend und es sei nicht schön, das Tier dort draußen so zu sehen. „Das ist für uns alle sehr bitter.“