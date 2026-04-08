Kritik an „Walflüsterer“, „Timmy“ stirbt qualvoll

Plan für Bergung steht bereits

Für den Fall seines Todes gibt es bereits konkrete Pläne. Die Bergung des Kadavers ist laut Ministerium vorbereitet und soll innerhalb von rund drei Tagen umgesetzt werden – zwei Tage Vorbereitung, ein Tag Durchführung. Schiffe und Hebegeräte sollen dabei zum Einsatz kommen. Man werde dabei besonders auf die „Würde des Tieres“ achten, betonte Backhaus.