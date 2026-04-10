Streik! Hunderte Lufthansa-Flüge fallen aus

UFO moniert, weder in Sachen bessere Arbeitsbedingungen für die rund 19.000 Flugbegleiter noch beim Sozialplan für die rund 800 Beschäftigten der vor dem Aus stehenden Tochter Cityline habe sich die Arbeitgeberseite bewegt. Die Flugbegleiter sind aufgerufen, am Freitag bis 22 Uhr die Arbeit ruhen zu lassen.