Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Effizienz“ dank KI

Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028

Wirtschaft
02.10.2025 15:42

Die AUA-Muttergesellschaft Lufthansa streicht bis 2030 rund 4000 Stellen, vor allem in der Verwaltung und in Deutschland (siehe Video oben). Der Höhepunkt werde „voraussichtlich 2027 und 2028 sein“, sagte Personalvorstand Michael Niggemann. „Es wird dauern, bis klar ist, wo welche Funktion und Stelle abgebaut werden.“

0 Kommentare

Der Konzern hatte im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch und verwies auf strukturelle Veränderungen im Unternehmen, einschließlich der Digitalisierung und dem vermehrten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Das könne „in vielen Bereichen und Prozessen für mehr Effizienz“ sorgen. Am Montag hatte Vorstandschef Carsten Spohr gesagt, dass die Lufthansa finanziell schlechter abschneide als die europäischen Konkurrenten Air Fance-KLM und IAG.

Künftig sollen die Airlines der eigenen Unternehmensgruppe, darunter Swiss, Austrian Airlines (AUA) und Brussels Airlines, enger zusammenarbeiten. „Auf dieser Grundlage prüft das Unternehmen, welche Tätigkeiten zum Beispiel aufgrund von Doppelarbeiten in Zukunft nicht mehr wie bisher erforderlich sein werden“, hieß es. Nachfrageprognosen und die Preisbildung sollen optimiert werden.

Die Lufthansa soll künftig enger mit den Airlines der eigenen Unternehmensgruppe ...
Die Lufthansa soll künftig enger mit den Airlines der eigenen Unternehmensgruppe zusammenarbeiten.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Gewerkschaft: „Politik mitverantwortlich“
Die deutsche Gewerkschaft Verdi teilte mit, einen Kahlschlag am Lufthansa-Boden nicht hinzunehmen. Zudem appellierten Vertreterinnen und Vertreter an die Politik, da hohe Steuern und Abgaben sowie schärfere europäische Umweltstandards die Existenz des Konzerns bedrohten. „Die Politik vernichtet lokale Arbeitsplätze.“ Verdis nächste Tarifrunde steht erst 2026 an. 

Lesen Sie auch:
In der Vergangenheit hatte die Lufthansa bei Pilotenstreiks nahezu das komplette Programm ...
Aufatmen vor Ferien
Entwarnung: Vorerst kein Streik bei der Lufthansa
01.10.2025
Effizientere Prozesse
Lufthansa will 4000 Jobs in Verwaltung abbauen
29.09.2025

„In einigen Bereichen sind wir schon recht weit und sind bereits auf die Arbeitnehmervertretung zugegangen. In anderen wie zum Beispiel unserer komplexen IT brauchen wir noch etwas mehr Zeit“, sagte Personalvorstand Niggemann.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
259.403 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
231.816 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
199.410 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1360 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Mehr Wirtschaft
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
Sanierung gescheitert
Nächster Tiefschlag für Hallmanns SÜBA-Gruppe
Heizkessel & Co.
Harter Kahlschlag bei den Umweltförderungen kommt
Will harte Maßnahmen
Ryanair-Boss sauer auf EU: „Drohnen abschießen!“
Revision zugelassen
VW-Manager scheitern mit Klage auf Gehaltserhöhung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf