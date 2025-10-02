Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028

Der Konzern hatte im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch und verwies auf strukturelle Veränderungen im Unternehmen, einschließlich der Digitalisierung und dem vermehrten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Das könne „in vielen Bereichen und Prozessen für mehr Effizienz“ sorgen. Am Montag hatte Vorstandschef Carsten Spohr gesagt, dass die Lufthansa finanziell schlechter abschneide als die europäischen Konkurrenten Air Fance-KLM und IAG.