Russland kriminalisiert Erinnerung an die Opfer

Geschichte der Menschenrechtsorganisation Memorial

Memorial wurde Ende der 80er Jahre gegründet. Die Organisation setzte sich insbesondere für die Aufarbeitung der politischen Verfolgung und des stalinistischen Terrors in der Sowjetunion ein. In den frühen 90er-Jahren wurde Memorial zur wichtigen Säule der russischen Zivilgesellschaft: Die Organisation dokumentierte die Hinwendung des Landes zum Autoritarismus unter Präsident Wladimir Putin und setzte sich für die Wahrung der Menschen- und Bürgerrechte in Russland ein. Unter anderem hat die Organisation eine Liste mit den Namen hunderter politischer Gefangener zusammengestellt, darunter Putin-Kritiker und Gegner des Ukraine-Kriegs.