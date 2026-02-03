Straßburg verurteilt den Kreml jetzt wegen Nawalny

Hinweise auf konkrete Gefahren ignoriert

Zudem warf der EGMR den russischen Gerichten vor, Nawalnys Hinweise auf konkrete Gefahren für seine Gesundheit und sein Leben nicht berücksichtigt zu haben. Dies geschah trotz eines beinahe tödlichen Giftanschlags, den der Kremlkritiker kurz vor seiner Festnahme erlitten hatte. Nawalny starb 2024 unter bislang unklaren Umständen im Straflager „Polarwolf“ in der russischen Arktis.