Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Haft als System“

Straßburg verurteilt den Kreml jetzt wegen Nawalny

Außenpolitik
03.02.2026 15:24
Unter unmenschlichen Bedingungen verbrachte Alexej Nawalny die letzten Monate seines Lebens.
Unter unmenschlichen Bedingungen verbrachte Alexej Nawalny die letzten Monate seines Lebens.(Bild: AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was im Gefängnis mit Alexej Nawalny geschah, war nach Ansicht europäischer Richter kein Einzelfall, sondern ein System. Jahre nach seiner Inhaftierung und ein Jahr nach seinem Tod fällt nun ein Urteil, das Russlands Umgang mit dem bekanntesten Kremlkritiker scharf verurteilt – und schwere Vorwürfe erhebt.

0 Kommentare

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Russland wegen der Inhaftierung von Alexej Nawalny verurteilt. Nach Ansicht des Gerichts verletzte der russische Staat grundlegende Menschenrechte des Oppositionspolitikers, unter anderem durch unrechtmäßige Freiheitsentziehung und unmenschliche Haftbedingungen. Das Urteil wurde in Straßburg gefällt.

Muster der Missachtung
Die Richterinnen und Richter kritisierten insbesondere die Bedingungen, unter denen Nawalny während eines Teils seiner Haft festgehalten wurde. Demnach stand er unter ständiger Videoüberwachung, wurde durch stündliche oder zweistündliche Sicherheitskontrollen am Schlaf gehindert und musste eine vollständige Rasur seiner Haare hinnehmen.

In ihrer Gesamtheit hätten diese Maßnahmen ein Muster der Missachtung seiner Gesundheit, seines Wohlbefindens und seiner Würde dargestellt, so der Gerichtshof.

Hinweise auf konkrete Gefahren ignoriert
Zudem warf der EGMR den russischen Gerichten vor, Nawalnys Hinweise auf konkrete Gefahren für seine Gesundheit und sein Leben nicht berücksichtigt zu haben. Dies geschah trotz eines beinahe tödlichen Giftanschlags, den der Kremlkritiker kurz vor seiner Festnahme erlitten hatte. Nawalny starb 2024 unter bislang unklaren Umständen im Straflager „Polarwolf“ in der russischen Arktis.

Nawalny war im Jänner 2021 nach seiner Rückkehr aus dem Ausland festgenommen worden, wo er sich von dem Giftanschlag medizinisch behandeln ließ. Die russischen Behörden leiteten daraufhin ein Verfahren zur Vollstreckung einer Bewährungsstrafe aus dem Jahr 2014 ein. Diese Verurteilung hatte der EGMR bereits in einer früheren Entscheidung als rechtswidrig eingestuft.

Lesen Sie auch:
Julia Nawalnaja am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz
Trotz Lebensgefahr
Nawalny-Witwe ruft zu Kampf um freies Russland auf
16.02.2025
Scherzt im Exil
Kreml verhängt 18 Jahre Knast gegen Nawalny-Freund
11.06.2025

Strafzahlung wird aber wohl nicht erfolgen
Russland setzte sich jedoch über dieses Urteil hinweg. Auch eine einstweilige Anordnung des EGMR, Nawalny umgehend freizulassen, blieb unbeachtet. Gleiches galt für Forderungen des Ministerkomitees des Europarats nach seiner Freilassung. Der Europarat sowie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sind institutionell unabhängig von der Europäischen Union.

Der Gerichtshof sprach Nawalny in seinem Urteil eine Entschädigung von 26.000 Euro für immaterielle Schäden zu. Nach dem Tod des Oppositionspolitikers hatte seine Witwe Julia Nawalnaja das Verfahren in seinem Namen weitergeführt. Eine Auszahlung der Entschädigung gilt jedoch als unwahrscheinlich, da Russland Urteile des EGMR nicht anerkennt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
173.027 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
125.959 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
117.338 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Außenpolitik
Hochtrabende Pläne
Norbert Hofer: Neuer Job im „Schicksalsbundesland“
„Haft als System“
Straßburg verurteilt den Kreml jetzt wegen Nawalny
Krone Plus Logo
„Ein Supergau“
Insasse tot: Weckruf für überlasteten Strafvollzug
Krone Plus Logo
Kommentar zu New Start
Wahn mit Atombomben: Alles was passieren kann …
Alternde Bevölkerung
So soll der Zivildienst jetzt attraktiver werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf