Grabräuber stehlen Goldzähne: Polizei sucht Zeugen

Auffällige Wahrnehmungen

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Gesucht werden ortsunübliche Fahrzeuge oder Personen, die sich im Bereich von Friedhöfen aufgehalten haben – während der Dunkelheit im Zuge der Graböffnungen, aber auch tagsüber beim möglichen Ausspionieren der Gegend. Die Hinweise werden an jede Polizeidienststelle in Niederösterreich sowie beim Landeskriminalamt unter 059133/30-3333 entgegengenommen.