Grabräuber stehlen Goldzähne: Polizei sucht Zeugen

Ohne offensichtlichen Zusammenhang häuften sich zuletzt Fälle von Graböffnungen auf Friedhöfen in Niederösterreich. Die Polizei hofft nun auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.
Seit rund einem Jahr sind Friedhöfe in Niederösterreich bereits im Visier von Kriminellen. Grabplatten wurden verschoben, in Grüfte eingedrungen und Särge aufgeschnitten. Das mögliche Motiv: Goldzähne. Denn bei einigen Leichen fehlten einzelne Zähne oder Teile des Kiefers – ein Anzeichen, dass wertvolle Implantate gestohlen worden sein könnten.
Eindeutig bestätigt ist dies jedoch nicht, da die Hinterbliebenen der Verstorbenen laut Polizei keinerlei Angaben über mögliche Wertgegenstände an den Leichen machen konnten.
Auch andere Auffälligkeiten fehlen laut Ermittlern. So gehören die betroffenen letzten Ruhestätten bei Fällen wie jenen in Korneuburg oder Weigelsdorf im Bezirk Baden zu keiner bestimmten Ethnie, Gruppen oder Gemeinschaft. Die Taten dürften aber immer in den Nachtstunden begangen worden sein.
Auffällige Wahrnehmungen
Die Polizei bittet nun um Hinweise. Gesucht werden ortsunübliche Fahrzeuge oder Personen, die sich im Bereich von Friedhöfen aufgehalten haben – während der Dunkelheit im Zuge der Graböffnungen, aber auch tagsüber beim möglichen Ausspionieren der Gegend. Die Hinweise werden an jede Polizeidienststelle in Niederösterreich sowie beim Landeskriminalamt unter 059133/30-3333 entgegengenommen.
Polizei ersucht um Sensibilisierung
„Gleichzeitig ersuchen wir die Bevölkerung, dass künftig wahrgenommene, verdächtige Umstände vor oder in Friedhöfen umgehend der Polizei unter dem Notruf 133 mitgeteilt werden mögen“, betont die Landespolizeidirektion.
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