13 Gruften am Friedhof Korneuburg aufgebrochen

Vandalen zogen am Wochenende am Friedhof in Korneuburg (NÖ) eine Spur der Verwüstung. 13 Gruften wurden gewaltsam aufgebrochen. Die Polizei fahndet nach den Tätern.
Der Schock bei Friedhofsbesuchern am Montagmorgen in Korneuburg war groß: Unbekannte hatten am Wochenende ihr Unwesen getrieben und 13 Gruften gewaltsam geöffnet. Laut Stadtgemeinde deuten Schleifspuren, beschädigte Deckel und abgerissene Griffe darauf hin, dass die Grabdeckel gewaltsam geöffnet und verschoben wurden.
Die Polizei sicherte die Spuren an den Tatorten, die betroffenen Grab-Eigentümer wurden informiert. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.
Hinweise aus der Bevölkerung
Die Polizei bittet indes um Mithilfe aus der Bevölkerung, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Friedhofs vom vergangenen Wochenende zu melden. Erschüttert über den Vandalismus zeigt sich auch Bürgermeister Christian Gepp: „Dass die Totenruhe auf unserem Friedhof auf diese Weise gestört wurde, ist für uns alle unbegreiflich. Ein solcher respektloser Umgang mit unseren Ruhestätten hat in Korneuburg keinen Platz und wir können ein solches Handeln in keiner Weise tolerieren.“ Der Friedhof ist weiterhin für Besucher geöffnet.
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