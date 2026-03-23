13 Gruften am Friedhof Korneuburg aufgebrochen

Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei bittet indes um Mithilfe aus der Bevölkerung, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Friedhofs vom vergangenen Wochenende zu melden. Erschüttert über den Vandalismus zeigt sich auch Bürgermeister Christian Gepp: „Dass die Totenruhe auf unserem Friedhof auf diese Weise gestört wurde, ist für uns alle unbegreiflich. Ein solcher respektloser Umgang mit unseren Ruhestätten hat in Korneuburg keinen Platz und wir können ein solches Handeln in keiner Weise tolerieren.“ Der Friedhof ist weiterhin für Besucher geöffnet.