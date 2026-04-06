Gemeine Grabräuber schänden letzte Ruhestätten

Die seelenlose Tat erschütterte den Osterfrieden: Grabräuber schänden in Niederösterreich immer wieder letzte Ruhestätten. Führt die Spur nun zu Serientätern?
Es sind Tage der Besinnung, des stillen Gedenkens – doch genau in dieser sensiblen Zeit wurde die Ruhe am Friedhof in Weigelsdorf im Bezirk Baden auf brutale Weise zerstört. In der Nacht auf den Karfreitag machten sich bislang unbekannte Täter an mehreren Grabstellen zu schaffen. Sie öffneten Grüfte gewaltsam, durchwühlten die letzten Ruhestätten und hinterließen ein Bild der Verwüstung. Insgesamt acht Gräber sollen betroffen sein – ein Angriff nicht nur auf Stein und Erde, sondern auf die Würde der Verstorbenen.
Schockierender Fund am Morgen
Entdeckt wurde die Tat am frühen Karfreitag. Ein Friedhofsbesucher, der eigentlich einen Moment der Stille gesucht hatte, stand plötzlich vor geöffneten Grabstätten und zerstörten Anlagen. Der Mann verständigte die Polizei. Wenig später sicherten Beamte Spuren, dokumentierten die Schäden und nahmen die Ermittlungen auf. Noch ist unklar, ob die Täter tatsächlich Beute gemacht haben – im Raum steht versuchter Einbruchsdiebstahl sowie Störung der Totenruhe.
Ermittler prüfen möglichen Zusammenhang
Für zusätzliche Brisanz sorgt ein ähnlicher Vorfall nur wenige Tage zuvor: Am Friedhof in Korneuburg wurden rund um den 21. und 22. März gleich 13 Grüften aufgebrochen und etwa 40 Särge beschädigt. Ein Ausmaß, das selbst erfahrene Ermittler erschütterte. Ob dieselben Täter nun auch in Weigelsdorf am Werk waren, ist Gegenstand intensiver Ermittlungen. Vieles deutet auf ein mögliches Muster hin – bestätigt ist jedoch noch nichts.
Tiefe Wunden bei den Hinterbliebenen
Für Angehörige ist der Vorfall kaum in Worte zu fassen. Orte, die Trost spenden und Erinnerungen bewahren sollen, wurden entweiht. Gerade rund um Ostern, wenn viele Menschen innehalten und ihrer Verstorbenen besonders nahe sein wollen, trifft eine solche Tat ins Herz.
Polizei bittet dringend um Hinweise
Die Ermittler hoffen nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer in den vergangenen Tagen rund um den Friedhof in Weigelsdorf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder ungewöhnliche Aktivitäten beobachtet hat, soll sich umgehend melden. Jeder Hinweis könnte entscheidend sein.
Denn eines ist klar: Wenn selbst die Toten keine Ruhe mehr finden, ist es an den Lebenden, für Gerechtigkeit zu sorgen.
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