Gemeine Grabräuber schänden letzte Ruhestätten

Es sind Tage der Besinnung, des stillen Gedenkens – doch genau in dieser sensiblen Zeit wurde die Ruhe am Friedhof in Weigelsdorf im Bezirk Baden auf brutale Weise zerstört. In der Nacht auf den Karfreitag machten sich bislang unbekannte Täter an mehreren Grabstellen zu schaffen. Sie öffneten Grüfte gewaltsam, durchwühlten die letzten Ruhestätten und hinterließen ein Bild der Verwüstung. Insgesamt acht Gräber sollen betroffen sein – ein Angriff nicht nur auf Stein und Erde, sondern auf die Würde der Verstorbenen.