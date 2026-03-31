Skelette wurden nach Diebesgut durchsucht

Vandalen zogen kürzlich am Friedhof in Korneuburg (NÖ) eine Spur der Verwüstung. 13 Gruften wurden gewaltsam aufgebrochen, 40 Särge dabei beschädigt. Teilweise seien auch Skelette auf der Suche nach Diebesgut wie Goldzähne bewegt.
Nach der gewaltsamen Öffnung von 13 Gruften des städtischen Friedhofs in Korneuburg hat die Polizei Überprüfungen durchgeführt. Mit Einverständnis der Besitzer angeschaut wurden dabei zwölf der Grabstätten. Die Ermittler gehen davon aus, dass rund 40 Särge beschädigt worden sind, sagte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Dienstag auf Anfrage. Teilweise seien Skelette – auf der Suche nach Diebesgut wie etwa Goldzähnen – im Kopfbereich bewegt worden.
Die gewaltsame Öffnung der Grabstellen dürfte am 21. oder 22. März erfolgt sein. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe und des Einbruchsdiebstahls, Spuren wurden gesichert. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen können weiterhin an die Polizeiinspektion Korneuburg gerichtet werden.
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