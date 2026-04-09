Auch Vater des getöteten Baggerfahrers angeklagt

Die Suche nach einer Firma, die sich zutraut, die Arbeiten zu übernehmen, war lange erfolglos geblieben, erst das Kärntner Unternehmen hatte zugestimmt. Bei ersten Arbeiten war der 400 Kubikmeter große Konglomeratfelsen plötzlich ausgebrochen, hatte den Bagger, der darunter stand, mitgerissen, den Juniorchef und einen Angestellten getötet. Erst nach einer Woche konnten die beiden Leichen geborgen werden.