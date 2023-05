Gutachten nach tödlichem Felssturz sind fertig

Zwei Todesopfer forderte ein verheerender Felssturz in Steyr am 8. Februar. Bei Arbeiten an einer Steilwand in Stadtteil Christkindl hatte sich ein rund 3000 Kubikmeter großer Felsblock gelöst, war in die Tiefe gedonnert und in zwei Teile geborsten. Drei Häuser waren in der Folge nicht mehr bewohnbar.