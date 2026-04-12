Netflix erzählt die wahre Geschichte der Gorillas

In meinem Leben habe ich unzählige Orte besucht und Kreaturen gesehen – doch die tiefste Verbindung habe ich zu den Gorillas verspürt“, erklärt die britische Forscher- und TV-Legende Sir David Attenborough in der neuen Hochglanz-Doku „Eine Gorilla-Story“. Der Mann, der Generationen das Leben auf der Welt erklärt hat, wird im Mai 100 Jahre alt. Und wollte es sich nicht nehmen lassen, dem Oscar-Preisträger James Reed, der schon mit „Mein Lehrer, der Krake“ begeisterte, Einblick in seine Gorilla-Tagebücher zu gewähren. Denn vor 50 Jahren traf Attenborough in Ruanda das erste Mal auf eine Gruppe von Menschenaffen, denen er sich bis heute verbunden fühlt.