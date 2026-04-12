Netflix erzählt die wahre Geschichte der Gorillas

Vor 50 Jahren begegnete Naturforscher David Attenborough erstmals den Menschenaffen in Ruanda. Jetzt erzählt Netflix in einer neuen Doku ihre Geschichte.
In meinem Leben habe ich unzählige Orte besucht und Kreaturen gesehen – doch die tiefste Verbindung habe ich zu den Gorillas verspürt“, erklärt die britische Forscher- und TV-Legende Sir David Attenborough in der neuen Hochglanz-Doku „Eine Gorilla-Story“. Der Mann, der Generationen das Leben auf der Welt erklärt hat, wird im Mai 100 Jahre alt. Und wollte es sich nicht nehmen lassen, dem Oscar-Preisträger James Reed, der schon mit „Mein Lehrer, der Krake“ begeisterte, Einblick in seine Gorilla-Tagebücher zu gewähren. Denn vor 50 Jahren traf Attenborough in Ruanda das erste Mal auf eine Gruppe von Menschenaffen, denen er sich bis heute verbunden fühlt.
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