Nehammer-Droher erneut vor Gericht: Reise zum IS?

Überraschungsurlaub in Deutschland

Jetzt sitzt der Bursche – er wird von Anwalt Lukas Hruby verteidigt – wieder vor einem Richter. Weil er seine Freundin (16) mit einem Urlaub bei ihrer Familie in Deutschland überraschen wollte. Behauptet er zumindest. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft war Syrien das Ziel, um in den Dschihad zu ziehen. Mit im Schlepptau: Ein enger Freund (17) und dessen damalige Freundin (15), welcher ein fulminantes Leben in einer Villa und einem Garten versprochen worden sein soll. In den Krieg zu ziehen – davon sei laut ihr keine Rede gewesen.