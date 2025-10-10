IS-Anhänger drohte Bundeskanzler mit Hinrichtung

„Das ist eine Nachricht an die österreichische Regierung und alle anderen Ungläubigen“ – das postete ein damals 16-Jähriger auf seine Instagram-Story zusammen mit einem IS-Video über Gewalt und Tötungen. In einer weiteren Botschaft, direkt adressiert an den Instagram-Account des damaligen Bundeskanzlers Karl Nehammer, wurde er noch konkreter: „Der IS-Treueschwur wird mir zum Sieg verhelfen, Sie zu beseitigen. Wenn nicht jetzt, dann ein anderes Mal. Ich werde Sie und ebenso die anderen Kanzler köpfen/bestrafen kommen. Wenn nicht ich, dann ein anderer.“