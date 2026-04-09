Windkraft-Beschleunigung geht die Puste aus

UVP nicht beeinflusst

Eigentlich war beabsichtigt, beim Sternwald ein Gebiet von rund 320 Hektar als Beschleunigungszone auszuweisen. Doch diese gefährde Wolf, Luchs und Elch sogar „existenziell“. Windräder im Mühlviertel könnten „zum lokalen Aussterben dieser Arten führen“, so die Argumentation der Tschechen. Das daher vom Land Oberösterreich angekündigte Streichen habe aber keine Auswirkungen auf das bereits seit Juli 2025 laufende UVP-Verfahren für den bestehenden Windpark, der vergrößert werden soll.