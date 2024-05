„Windräder gefährden den sozialen Frieden“

„Wir sind keine Extremisten“, stellte Umweltanwalt Martin Donat fest, als er mit vier Mitstreitern auftrat, um den Ausbau der Windkraft im Mühlviertel, höflich gesagt, kritisch zu hinterfragen. 40 bis 50 neue Windräder sollen von Vorderweißenbach über Rainbach und Sandl nahe der tschechischen Grenze und auch in Königswiesen entstehen. „Bis zu 260 Meter hoch, 160 Meter Rotordurchmesser. Das ist doppelt so hoch wie der Alte Dom in Linz“, gibt Hubert Roiss von der Interessensgemeinschaft Freie Landschaft im Mühlviertel eine Dimension vor und spricht von „Landschaftsraub“.